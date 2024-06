Aplica la regla 80-20 para lograr looks de moda, frescos y sofisticados en este verano

Despídete de los looks monótonos y dale un giro refrescante a tu guardarropa este verano con la regla de moda 80-20. Se trata de una regla de moda simple pero útil para crear looks elegantes y sofisticados. No gastes de más, invierte en ti.

Si esta temporada quienes aprovechar al máximo tu prepuesto para verte mejor que nunca, es momento de hacer cuentas y adoptar la regla de moda 80-20. ¿Pero qué significa exactamente este principio y cómo puedes aplicarlo de forma efectiva? Pon atención.

Qué es la regla 80-20

La regla de moda 80-20 se basa en la premisa de que el 80% de tu atuendo debe ser básico y clásico, mientras que el 20% restante puede ser más arriesgado y llamativo.

En otras palabras: la mayoría de tu outfit debe incluir prendas y accesorios atemporales y versátiles, como camisa blancas, pantalones de mezclilla y blazers, mientras que un pequeño porcentaje puede estar compuesto por piezas más originales y de tendencia, como estampados llamativos, colores brillantes o accesorios extravagantes.

Elige qué ponerte aplicando la regla 80-20. Getty Images

¿En qué debo invertir en moda?

En general, invierte en prendas que:



No sigan modas pasajeras: ¿Recuerdas lo coquette? Nosotros tampoco. Opta por clásicos como camisas blancas, pantalones negros, blazers a medida y vaqueros de corte impecable.

Duraderas y resistentes: Pon atención en la calidad. Busca prendas confeccionadas con materiales nobles y cortes impecables que resistan el paso del tiempo y el uso diario.

Neutras y combinables: Elige colores neutros como el azul marino, gris, beige o negro. Estos tonos actúan como lienzos en blanco, combinables con cualquier color o estampado.

Versátiles por naturaleza: Cada prenda básica debe ser un camaleón. Busca piezas que puedas combinar con diferentes estilos, desde looks casuales hasta formales.

Mejora tus finanzas y tu imagen con esta regla de moda. Getty Images

Por qué vale la pena adoptar la tendencia 80-20

No se trata de una tendencia nueva, pero sus beneficios la hacen todo un clásico de moda:



Ahorro de dinero: Al invertir la mayor parte de tu presupuesto en básicos duraderos, evitarás gastar dinero en ropa de moda que pasa de moda rápidamente .

. Versatilidad: Las prendas básicas se pueden combinar de infinitas maneras, lo que te permite crear una variedad de looks con un guardarropa pequeño.

Estilo atemporal: Los básicos nunca pasan de moda, por lo que la inversión seguirá siendo valiosa durante años.

Expresión personal: Los accesorios y las prendas de moda le permiten agregar un toque de su personalidad y estilo único a sus atuendos.

La regla 80-20 no solo te ayudará a ahorrar dinero y crear un guardarropa versátil, sino que también te permitirá expresar tu estilo único y personal. Lo mejor es que también la puedes aplicar a diferentes aspectos de la vida, como la decoración del hogar, la organización del tiempo y la planificación de proyectos: 80% a lo esencial y 20% en algo lúdico.