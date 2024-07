Sarah Jessica Parker muestra cómo sumar una maxi flor a tu look, el accesorio más chic del verano

Sarah Jessica Parker es una figura icónica en el mundo de la moda, conocida tanto por su papel como Carrie Bradshaw en “Sex and the City” como por su estilo personal fuera de la pantalla, así que no dudes en tomarla como fuente de inspiración cuando quieras verte muy chic y estilosa, como ella lo hizo en esta ocasión, luciendo una maxi flor en el pelo.

Sarah Jessica Parker es conocida por su elegancia y su capacidad para combinar prendas clásicas con piezas contemporáneas, así como por incorporar elementos arriesgados o accesorios XL sin temor a equivocarse, pues rara vez lo hace.

Esta vez pudimos verla encantar en el set de grabación con su icónico personaje de Carrie Bradshaw, una escritora famosa apasionada de la moda (y con muchos problemas en el amor), que, al menos en su sentido del gusto y estilo, es muy parecida a Sarah Jessica Parker.

Para la filmación, la actriz llevó un vestido negro asimétrico y un elemento que encantó: una maxi flor en su melena. Durante años, el pelo ondulado de Carrie (Sarah Jessica Parker) ha sido un hit entre sus fans, y ahora, en esta época de su vida suele llevarlo con menos volumen, sin embargo, este tipo de elementos ayuda a resaltar un look sobrio y a darle vida a cualquier melena.

Sarah Jessica Parker tiene el elemento estrella de esta temporada: maxi flores en el pelo Getty Images

Cómo incluir las maxi flores en el pelo

Añadir maxi flores en el pelo puede ser una forma encantadora y llamativa de realzar tu peinado, ya sea para una ocasión especial o simplemente para añadir un toque de estilo a tu look diario.

Ya sea que optes por hacerlo como la actriz o bien, agregarlas en el pelo trenzado, en una trenza suelta o en varias pequeñas. Otra idea es agregar una maxi flor a una coleta, esto puede hacer que un peinado simple se vea mucho más elaborado.