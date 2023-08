Sofía Vergara nos demuestra cómo se debe llevar el animal print después de los 50

Sofía Vergara ha dado cátedra, una vez más, sobre cómo se debe llevar el estilo animal print después de los 50 años y verte súper elegante.

La famosa actriz presumió, a través de sus redes sociales, un hermoso conjunto con este estampado y demostró que si lo sabes combinar, lo puedes lucir muy bien sin importar tu edad.

El estilo de este tipo de prendas ha generado cierto debate sobre quienes deben usarlo, ya que algunas mujeres tienen la creencia de que la ropa animal print solo queda bien en las jóvenes y que, a partir de cierta edad ya no es recomendable usarlo.

Sin embargo, Sofía Vergara se ha encargado de desmentir este mito que ha perseguido a muchas chicas durante varios años.

El estilo animal print de Sofía Vergara

Sofía Vergara lució un hermoso traje animal print durante una alfombra roja Especial

La ahora ex de Joe Manganiello lució un traje animal print de una sola pieza. Se trata de un mono con estampado de cebra que impactó a todos los presentes durante una alfombra roja.

Este diseño con escote halter y pantalón palazzo es de la firma Dolce & Gabbana, y lo combinó muy bien con un cinturón de brillantes y joyas de diamantes, así como aretes y zapatillas negras.

No obstante, no es la primera vez que la también juez de America’s Got Talent (AGT) viste con este tipo de estampado animal.

De hecho, hace poco más de un mes, Vergara publicó una fotografía con un traje de baño azul con estampado de leopardo y con el que además, cautivó a sus seguidores.

También, en otros eventos y alfombras, la hemos visto con entallados vestidos felinos que hacen resaltar su espectacular figura a sus 51 años de edad.

Con ello, podemos ver que la actriz de Modern Family no le tiene miedo a probar las tendencias y demuestra que la moda se puede adaptar a cualquier edad y cuerpo.