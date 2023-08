Los vestidos de Lady Di que marcaron la historia de la realeza británica

Lady Di marcó la historia de la monarquía británica no solo por su rebeldía, sino también por sus vestidos y looks que, en muchas ocasiones, expresaban lo que ella no se atrevía a decir frente a las cámaras.

Así que, si quieres saber cuáles fueron esos atuendos que dejaron huella en la familia real y en la moda, sigue leyendo.

El vestido de la venganza de Lady Di

En señal de ‘venganza’, Diana usó un vestido negro que rompía con el protocolo real de vestimenta Especial

Este es el vestido más polémico de la princesa Diana y lo usó en junio de 1994 para asistir a una gala benéfica. Dicho evento coincidió con el estreno de un documental en el que su todavía esposo, el príncipe Carlos de Gales, admitía públicamente su relación con Camila Parker Bowles.

Los medios calificaron esta declaración como una humillación para Diana, quien “en venganza” lució un vestido negro de Christina Stambolian, que rompía con los protocolos de vestimenta de la realeza.

El histórico vestido de novia

El vestido de novia de Lady Di sigue siendo objeto de estudio en la actualidad Especial

Considerada como la ‘boda del siglo', la unión de Carlos y Diana fue un parteaguas para la familia real. La historia de la princesa fue digna de un cuento de hadas, aunque después se convirtió en una pesadilla para ella.

Elizabeth Manuel y David fueron los encargados de diseñar su vestido de novia, que era exagerado, romántico y con volantes. Además, estaba confeccionado con un tejido de tafetán de color marfil satinado y diez mil aplicaciones de perlas y lentejuelas, así como una espectacular cola de 8 metros; con los que pasó a la historia. En la actualidad, esta pieza sigue siendo objeto de estudio.

El ‘Elvis Dress’ de Diana

La princesa Diana bautizó esta pieza como el ‘Elvis Drees’ por su similitud con el estilo del Rey del Rock Especial

Otra pieza que marcó la historia de la moda y de la monarquía fue el famoso Elvis Dress, que era un vestido largo en corte strapless, salpicado de lentejuelas a juego con el tono marfil de la tela y miles de perlas que cubrían todo el cuerpo, saturándose en el escote.

Catherine Walker fue la creadora de este conjunto, sin embargo, fue la propia Lady Di quien lo bautizó como el vestido Elvis, debido al parecido del cuello de su blazer con el estilo que solía lucir el Rey del Rock.