Los zapatos con los que Carolina Herrera 'ni camina' porque carecen de elegancia

Carolina Herrera tiene varios puntos escritos en sus mandamientos de la elegancia —donde dice que ninguna mujer debería usar mini faldas o llevar el cabello largo a partir de cierta edad—, y el calzado no se queda atrás.

La diseñadora venezolana de 84 años dio tiempo atrás una entrevista con Adela Micha en la que hablaron de qué cosas son ‘fachas’ y qué cosas no lo son; aquí se hizo mención de el calzado con el que Carolina Herrera ‘ni camina’ porque carece de elegancia y refinamiento: los tenis.

Carolina Herrera dice que los tenis (o sneakers) no son elegantes

Quizá Carolina Herrera sea de las pocas mujeres en el mundo que no tienen un par de tenis en su clóset, pues es el calzado que considera poco elegante. “Yo los tenis ni para ir al gimnasio”, le dijo Adela a Carolina, quien respondió con efusividad: “estás igual que yo; yo no camino con tenis. Uso zapatos sin tacón [flats]. No es que te veas fachosa, pero se ve como raro… como esa gente que va al gimnasio y se ponen esos modelos y de repente se los ponen para salir, ¡se ven horribles! Todo tiene su momento".

A pesar de los sentimientos encontrados de Herrera con los tenis, ella misma se encargó de diseñar unos sneakers para su marca como parte de la colección de primavera/verano en 2017; se trató de la primera línea de tenis de Carolina Herrera para representar su amor por el deporte. Estaban hechos de cuero y gamuza con diseños elegantes y minimalistas, disponibles en variedad de colores (incluyendo negro, blanco, azul marino y rojo). Estos sneakers se volvieron un éxito instantáneo y celebridades como Meghan Markle, Priyanka Chopra y Kendall Jenner los han usado.

En una entrevista para Vogue con Hamish Bowles Herrera dijo, “quería crear unos tenis que fueran tanto elegantes como cómodos. También quería crear un zapato que fuera asequible para todos”. Los sneakers de Carolina Herrera han sido elogiadas tanto por críticos como por consumidores; se les ha llamado "los tenis más elegantes del mercado" y "el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo".

Hoy día en la tienda CH encuentras modelos muy variados; los de piel con las letras insignias, en diferentes estampados, de piel acolchada, con nylon acolchado, tenis canvas o de tela —con precios que van de los 6 mil pesos mexicanos hasta los 11 mil—.

¿Qué opinas de lo que Carolina Herrera piensa sobre los tenis? Lee aquí las reglas de Carolina Herrera para usar botas y botines.