5 peinados de la princesa Leonor que estarán en tendencia este 2025, según la inteligencia artificial

La princesa Leonor, heredera al trono español, no solo destaca por su papel dentro de la familia real, sino también por su impecable sentido del estilo. Durante el 2024, sus elecciones de peinados han capturado la atención del público, marcando una línea clara entre la elegancia clásica y la frescura moderna. Inspirados en sus looks y con el respaldo de un análisis realizado por inteligencia artificial, estos peinados no solo prometen ser tendencia en 2025, sino que también reflejan cómo la moda real puede influir en el street style y en los eventos más formales.

Ondas suaves y naturales. Uno de los estilos más representativos de Leonor en 2024 ha sido el cabello suelto con ondas ligeras y naturales. Este look es perfecto para quienes buscan un estilo relajado pero sofisticado, ideal tanto para el día a día como para eventos casuales. Las ondas suaves continuarán en tendencia durante 2025 gracias a su versatilidad y capacidad de adaptarse a cualquier longitud de cabello.

Coleta baja pulida. Para eventos formales, Leonor ha optado por una coleta baja con acabado liso y brillante. Este peinado es el epítome del minimalismo elegante y se alinea perfectamente con la estética moderna. La coleta baja seguirá siendo un imprescindible en 2025, ya que realza cualquier look sin necesidad de un mantenimiento excesivo.

Estos peinados no solo reflejan la elegancia de la princesa Leonor, sino que también se alinean con las tendencias globales previstas para 2025. (Getty Images)

Trenzas delicadas. Las trenzas han sido uno de los peinados favoritos de Leonor para momentos más relajados o para añadir un toque juvenil y romántico. Trenzas laterales o pequeños detalles trenzados enmarcan el rostro de manera delicada, ofreciendo un estilo femenino que seguirá marcando tendencia en el próximo año.

Moño bajo clásico. El moño bajo, un símbolo de elegancia atemporal, es otro de los peinados icónicos de la princesa. Este estilo no solo resalta los rasgos faciales, sino que también es perfecto para combinar con vestidos formales o joyería llamativa. En 2025, este peinado será una opción predilecta para eventos sofisticados, bodas y reuniones de gala.

Flequillo de cortina. Aunque Leonor aún no ha adoptado este estilo, el flequillo de cortina es una de las grandes apuestas para 2025. Este flequillo, que enmarca suavemente el rostro, puede combinarse con muchos de los peinados mencionados, aportando un aire fresco y moderno que rejuvenece instantáneamente.

La princesa Leonor no solo se ha consolidado como un referente de la realeza moderna, sino también como un ícono de estilo que inspira tendencias a nivel global. En 2025, sus elecciones de peinados continuarán influyendo en quienes buscan un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. Desde ondas naturales hasta coletas pulidas, los looks de Leonor son un recordatorio de que la elegancia no tiene por qué estar reñida con la sencillez.

Si estás buscando inspiración para renovar tu look el próximo año, no dudes en incorporar algunos de estos peinados. Serán un éxito asegurado y te harán lucir sofisticada en cualquier ocasión.