A 27 años de la muerte de Lady Di: así fue su doloroso funeral

Este 31 de agosto se cumplen 27 años de la muerte de Lady Di a causa de un accidente automovilístico en París y en el que también perdió la vida su entonces pareja, el empresario egipcio Dodi Al-Fayed. Un terrible acontecimiento que sacudió no solo a la monarquía británica y al Reino Unido, sino también al mundo entero.

Mientras que el funeral de la princesa también fue tema de debate entre la nación británica, sobre todo por la manera en que reaccionó en un inicio la corona inglesa. Por ello es que en su aniversario luctuoso recordamos cómo fue el último adiós a Diana de Gales y cómo se vivió este momento.

Ese día que falleció la madre del príncipe William, dos millones de personas salieron a las calles para instalarse en aceras y parques de Londres. Incluso, muchos de ellos acamparon con tal de no despegarse y poder despedir a Diana.

Los príncipes William y Harry en el funeral de la princesa Diana Archivo

Sin embargo, para ese entonces Lady Di ya no formaba parte de la Familia Real Británica, por lo que la reina Isabel había decidido que el funeral fuera de manera familiar y privada. No obstante, los ciudadanos no pensaban igual y deseaban que se le despidiera con todos los honores.

De hecho, la monarquía británica fue sumamente criticada por la reacción que tuvo ante la muerte de la princesa, mientras que el entonces ministro Tony Blair fue quien convenció a la monarca de despedir a su exnuera con “un entierro único para una persona única”, puesto que ya no calificaba para tener un funeral de Estado al no ser miembro de la Casa Real.

Así fue el último adiós a la princesa Diana

En tanto que el funeral de Diana se llevó a cabo hasta el 6 de septiembre de 1997 en la Abadía de Westminster. El recorrido del féretro, que estaba cubierto por la bandera real y varios ramos florales, comenzó en el Palacio de Kensington. Mientras que el trayecto que siguió fue ampliado a petición de la reina para que toda la gente pudiera ver el cortejo.

El funeral de Lady Di se realizó el 6 de septiembre de 1997 en la Abadía de Westminster Getty Images

Mientras que los hijos de la princesa, Harry y William, caminaron en el cortejo fúnebre junto con el entonces príncipe Carlos y hermano de Lady Di, Charles Spencer. Además que estuvo el 2.° Batallón del Regimiento Real de la Princesa de Gales.

Además, uno de los momentos más emotivos de este día fue la participación de Elton John, quien era un gran amigo de Spencer.ñ, ya que interpretó una nueva versión de la canción “Candle in the wind” con el fin de rendirle tributo.

Así que sin duda este fue uno de los momentos que paralizó a todos, pues eran millones de personas las que lloraban su muerte tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo. Por lo que su legado sigue vigente.