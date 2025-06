Cómo usar flare jeans para verte más joven después de los 40: 3 claves de estilo para un look elegante

Si estás en búsqueda de un modelo de pantalones que favorezca especialmente a las mujeres +40 y además sea fácil de combinar, pero sin dejar de lado la elegancia, entonces los flare jeans podrían ser tu mejor opción. Esto gracias a que basta con combinarlos de manera correcta para proyectar una imagen radiante y porte indiscutible, siempre y cuando se cumpla con una serie de sencillos trucos de estilo que hoy te compartimos.

¿Cómo son los flare jeans?

Los pantalones acampanados, conocidos también como los flare jeans, son un tipo de silueta que se distingue por el ajuste en las caderas y la caída fluida en la parte inferior, que como su nombre lo dice, tiene el clásico corte A de este efecto. Aunque su origen se remonta a los años 70, recientemente recuperó popularidad y se posicionó entre los estilos que están causando tendencia este 2025.

Los flared jeans ayudan a estilizar la silueta gracias a su tiro alto y ajuste en las caderas Freepik

3 tips para combinar pantalones acampanados y verte radiante a los 40

1. Juega con las siluetas

Aprovecha el dinamismo de los flare jeans y agrega a tus looks piezas que creen un efecto contrastante, como lo son las camisas oversized o los tops fluidos que pueden fajarse para aumentar la apariencia de reloj de arena.

2. Combina con tus zapatos de tacón preferidos

Deja a un lado la idea de que los pantalones de mezclilla no pueden usarse con tacones porque no son compatibles. La realidad, es que en este caso específico es perfectamente posible usar calzado alto para agregarle un aire elegante; si los stilettos no son lo tuyo, apuesta por loafers o mocasines de plataforma (que están entre los preferidos de referentes de estilo para mujeres mayores, como Letizia Ortiz).

3. No olvides que los accesorios son muy importantes

Otra técnica para no fallar en la misión de usar pantalones acampanados después de los 40 y seguir viéndote elegante es recurrir al poder de los complementos y accesorios. Esto, ya que serán ellos los que se encargarán de elevar el look y sumarle el aire elegante que las mujeres suelen buscar para su día a día. Algunas ideas son bolsos de cuero, gafas oscuras o layering con las joyas.

El calzado y los complementos son esenciales a la hora de combinar un par de flared jeans Getty

Ahora que sabes esto sobre los flare jeans, ¿les darías una oportunidad para verte joven después de los 40?