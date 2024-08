Isabel II: además del príncipe William y el príncipe Harry, qué otros nietos tuvo

Aunque los nietos más famosos de la reina Isabel II son los príncipes William y Harry debido a su posición dentro de la Familia Real, la fallecida monarca tuvo más nietos. Por ello es que en esta ocasión queremos contarte quiénes son y a qué se dedican actualmente.

Asimismo, cabe resaltar que algunos de ellos no son miembros senior de la monarquía inglesa y no participan en actos de la corona. Razón por la cual es comprensible que sus nombres no sean tan conocidos a nivel mediático salvo para los fervientes seguidores de la realeza.

Ellos son los demás nietos de la reina Isabel II

Peter Phillips

Peter es uno de los nietos más grandes de Isabel II. Fue fruto del matrimonio de la princesa Ana con el capitán Mark Phillips y nació el 15 de noviembre de 1977, por lo que actualmente tiene 46 años de edad. Sin embargo, en los últimos meses su nombre ha generado polémica luego de que se diera a conocer su ruptura con Lindsay Wallace, se rumora que tiene una nueva relación con Harriet Sperling.

Peter Phillips es el único hijo varón de la princesa Ana Getty Images

Zara Tindall

Zara es la hermana menor de Peter Phillips y, por tanto, también hija de la princesa Ana y Mark Phillips. Llegó al mundo el 15 de mayo de 1981 y actualmente está casada con el exjugador de rugby Mike Tindall, quien incluso llegó a ser parte de la selección nacional de este deporte.

No obstante, Zara Tindall no tiene título de princesa por pedido de su madre y, además, de ella heredó su pasión por los caballos y el mundo ecuestre.

Zarah Tindall es la hija menor de la princesa Ana y Mark Phillips Archivo

Princesa Beatriz

Es la mayor de las dos hijas que tuvo el polémico príncipe Andrés con su exmujer Sarah Ferguson. Eugenia nació el 8 de agosto de 1988, por lo que recientemente cumplió 36 años. En tanto que su físico ha sido objeto de críticas a lo largo de los años. Algo que ella misma reconoció que le ha afectado bastante.

Actualmente está casada con Edoardo Mapelli Mozzi y tiene una hija llamada Sienna.

La princesa Beatriz es la primogénita del príncipe Andrés y Sarah Ferguson Getty Images

Princesa Eugenia

Eugenia es hermana menor de la princesa Beatriz y, por tanto, la última de las hijas del príncipe Andrés. Si bien es princesa desde su nacimiento, como el caso de su hermana, no figura como miembro senior de la Familia Real y, además, siempre ha sido muy cercana con su primo, el príncipe Harry.

Incluso se dice que lo ha visitado en varias ocasiones a Estados Unidos y que es con las pocas de los Windsor que todavía mantiene contacto.

La princesa Eugenia es hermana menor de la princesa Beatriz Archivo

Lady Louise Windsor

Es, probablemente, la nieta más desconocida de la fallecida monarca. Lady Louise Windsor es la primogénita del príncipe Eduardo y la duquesa Sofía de Edimburgo. Nació el 8 de noviembre de 2003 y de su difunta abuela heredó también una gran pasión por los caballos. No obstante, ella no es un miembro activo de la corona británica.

Lady Louise Windsor es de las nietas más desconocidas de Isabel II Getty Images

James de Wessex

James es el hijo menor de Eduardo y Sofía de Edimburgo, y por tanto, hermano menor de Lady Louise Windsor y también el nieto más pequeño de la reina Isabel. A sus escasos 16 años cuenta con el título de conde de Wessex y no participa en actos públicos de la Familia Real Británica.

Actualmente sigue sus estudios de secundario y sus padres lo han mantenido alejado del foco mediático.