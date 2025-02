Aseguran que la infanta Elena no asistirá a la boda de Nicolás de Grecia por esta impactante razón

A un par de semanas de llevarse a cabo el enlace, salió a la luz el anuncio sobre la boda del príncipe Nicolás de Grecia con su prometida Chrysi Vardinogiannis, la cual se celebrará en Grecia el próximo viernes 7 de febrero. También, muy cercano a la fecha del evento comenzaron a surgir los nombres de los invitados, revelándose así quienes sí asistirán y quienes estarán ausentes.

Entre quienes han confirmado su asistencia al evento se encuentran la reina Sofía de Grecia y su hija, la infanta Cristina de Borbón. Asimismo se esperaba que la infanta Elena acompañara a su madre y hermana, sin embargo, eso no será posible, según lo reveló la prensa española.

Se esperaba que la infanta Elena y su hermana se vieran reunidas en la boda de Nicolás de Grecia Getty Images

Fue la revista Hola la que afirmó que la hija mayor del rey emérito Juan Carlos I no estará presente en la segunda boda de su primo hermano, debido a que “ese día tiene un compromiso”. No se dio a conocer que clase de ocupación tiene la infanta ese día, sin embargo se infiere que es ineludible, ya que, en general, Doña Elena no suele faltar a este tipo de eventos familiares.

Por su parte, la revista Lecturas dedujo que el plantón de la infanta Elena a su primo Nicolás pudo haberse debido a que la fecha de la boda se dio a conocer muy precipitadamente, por lo que podría ser que la familia también haya sabido del enlace con poco tiempo y eso a su vez provocó que varios de los royals no hayan podido organizarse para ir.

Cabe mencionar que otros de los grandes ausentes en esta primera boda royal del año serán los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, quienes en su agenda tienen marcados una serie de compromisos oficiales.

Chrysi Vardinogiannis y Nicolás de Grecia contraerán matrimonio el próximo 7 de febrero @oyaltysupreme_

¿Quiénes sí asistirán a la boda de Nicolás de Grecia con Chrysi Vardinogiannis?

Medios internacionales, como el diario El Español, aseguran que los hermanos del novio: el príncipe Pablo, Teodora, Felipe y Alexia de Grecia, con sus respectivos cónyuges e hijos, serán el cuerpo de invitados seguro para la boda de Nicolás de Grecia.

Pablo de Grecia y su esposa Marie Chantal sí asistirán a la boda del príncipe Nicolás (Instagram @mariechantal22)

De acuerdo con el medio citado, se tiene previsto que al enlace acudan alrededor de 70 invitados, sin embargo, por lo tanto, los pocos lugares reservados tienen que ser para los representantes de la realeza. Es así también se ha confirmado la asistencia de Federico X de Dinamarca, primo del novio, y su esposa Mary Donaldson.

Según lo informado por la Casa Real en un comunicado, el enlace tendrá lugar a las 18:00 horas y también se contempla que asistan los parientes cercanos y amigos de la novia, hija del armador y magnate griego George Vardinogianni y de Agapi Politis.