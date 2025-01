Aseguran que la infanta Sofía se enteró de la existencia de su doble y revelan cómo reaccionó

Al igual que como sucedió con la princesa Leonor, quien hace unos meses encontró a una doble en la princesa holandesa Emma Van Vonvollenhoven, la infanta Sofía también ya ha identificado a una chica que a simple vista ¡es igual a ella! Se trata de una joven identificada en redes sociales como @liara.wjk, cuya imagen ya se encuentra dándole la vuelta al mundo.

Liara, cuyo contenido en TikTok se basa en grabarse mientras realiza las coreografías de moda entre los jóvenes, ya se ha vuelto viral y hasta el momento cuenta con 53 mil seguidores.

Quienes ya se han adentrado dentro de la cuenta de la doble de la infanta Sofía no dejan de interactuar con ella, opinando en la sección de comentarios que la joven es idéntica a la hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz de España.

La infanta Sofía ya se enteró de la existencia de su doble Getty Images

La infanta Sofía ya conoció a su doble famosa en TikTok

De acuerdo a lo revelado por Monarquía Confidencial, la infanta Sofía ya se enteró que en otra parte del mundo existe una chica que es casi idéntica a ella y también se ha sumado a la ola de jóvenes que miran el contenido de la tiktoker.

El mismo medio asegura que fue un compañero español del UWC Atlantic College quien le mostró la cuenta viral a la royal. Asimismo, se asegura que según las fuentes, “el nivel de sorpresa de la hija de los reyes fue mayúsculo” y que si bien le resultó gracioso, la infanta “no dudó en reproducirlo más de una vez”.

Además, Monarquía Confidencial afirma que “por curiosear”, la infanta Sofía se detuvo a mirar los comentarios que los seguidores de Liara escribieron en los videos.

Liara es el nombre de la joven que es señalada por ser idéntica a la infanta Sofía Casa Real/ @liara.wjk

Así reaccionaron los usuarios en redes sociales a la doble de la infanta Sofía

Los seguidores de la Corona española no han tardado en expresar su punto de vista acerca del parecido de la tiktoker con la menor de los Borbón, comentando en los videos de la joven: “A mi no me engañáis, es la Infanta Sofía”.

Hay otros usuarios de TikTok que se han puesto más creativos con los comentarios. “Que se hagan ‘Tu a Londres y yo a California’”, expresó un internauta, haciendo referencia a la popular película protagonizada por Lindsay Lohan, en la cual la protagonista encuentra a su hermana gemela perdida.

“Nunca vi a nadie parecerse tanto a alguien” y “el multiverso existe en este mismo mundo”, son otros de los cursos comentarios que se encuentran volcados en el contenido de Liara, quien, según lo investigado por la periodista Nuria Marín, es una chica de origen polaco que actualmente reside en Alemania y se siente halagada por ser comparada con una chica “tan guapa” como la infanta Sofía de España.