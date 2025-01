Sin la princesa Leonor ni la infanta Sofía: así es cómo Felipe VI celebra su 57 cumpleaños

Este 30 de enero el rey Felipe VI celebra su 57 cumpleaños, una jornada marcada por compromisos oficiales y la notable ausencia de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. A pesar de la distancia, el monarca mantiene su dedicación a las responsabilidades institucionales y encuentra momentos para la celebración personal.

Recordemos que Leonor, de 19 años, se encuentra a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano como parte de su formación militar. Mientras que Sofía, de 17 años, continúa sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College en Gales, Reino Unido. Razones por las cuales ninguna de las dos jóvenes royals han podido acompañarlo en este cumpleaños.

Los planes de Felipe VI por su cumpleaños

Si bien es probable que Felipe celebre en privado, ello tendrá que esperar hasta más tarde ya que, durante la mañana, su agenda ha estado llena de varias audiencias en el Palacio de la Zarzuela. Entre ellas, destaca la reunión con el comité organizador del 1.200º aniversario de la fundación de Murcia, así como encuentros con la Real Academia de Jurisprudencia y miembros del Consejo de Estado.

Felipe VI tuvo varias audiencias en Zarzuela en su día de cumpleaños Casa Real

Y fue justo durante uno de sus compromisos en donde Felipe bromeó con los periodistas y reveló que Leonor todavía no le había hablado para felicitarlo. “Está en Elcano, es muy temprano y aún no he podido hablar con ella”, indicó.

También, el rey contó que ha recibido numerosas felicitaciones a lo largo del día. Incluso, agradeció las muestras de cariño y, al ser preguntado sobre cómo se siente al cumplir 57 añoscumplir 57 años, respondió con una sonrisa: “Eso no lo puedo decir yo... Bien”. Una frase que refleja su buen estado de ánimo en el momento.

Por otra parte, el monarca asistió a sus compromisos oficiales sin la compañía de su esposa, Letizia Ortiz, ya que ella también tuvo su propia agenda. Presidió la reunión de trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer, que presentó los principales proyectos de la Asociación Española Contra el Cáncer para el año 2025.

Felipe VI reveló que la princesa Leonor todavía no lo habría contactado paa felicitarlo por su cumpleaños IG: @casareal.es

Sin embargo, tras estos actos, la prensa española especula que, durante el transcurso del día, Felipe VI se festeje ya sea de manera privada en Zarzuela o en algún restaurante de Madrid junto a Letizia. Ya que en otras ocasiones (no específicamente en sus cumpleaños), ha sido captado disfrutando de una cena en algún establecimiento de la capital española.