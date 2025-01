La razón por la que Ketih Urban se separa de Nicole Kidman y sus hijas

El reconocido cantante de country, Keith Urban, ha anunciado que tomará un breve descanso de su vida familiar para dedicarse a proyectos personales. Esta decisión, que ha sido tomada de mutuo acuerdo con su esposa, la actriz Nicole Kidman, busca permitir que cada miembro de la familia pueda enfocarse en sus objetivos individuales.

“Tocar en vivo es lo que me apasiona. Mirar desde un escenario y ver a la gente cantar, olvidarse de todo el estrés de sus vidas, relajarse y sentirse VIVO; eso es lo que me apasiona. Muchos éxitos, canciones nuevas, cosas en las que ni siquiera pensaremos hasta que estemos en el escenario... y mucha guitarra. ¡Haremos de esta gira la mejor noche de tu vida!”, comentó el músico a través de sus redes sociales.

Han pasado tres años desde la última gira de Keith, lo que demuestra el compromiso con el entorno familiar del artista. Ahora, se anuncia el High And Alive World Tour. Tanto Urban como Kidman han sido abiertos sobre la importancia de sus hijas y han demostrado un fuerte compromiso con su matrimonio a lo largo de los años.

Keith Urban, Nicole Kidman junto a su familia. Getty Images

Nicole y Keith: historia de amor

Detrás de las cámaras y los focos, Kidman y Urban han construido una relación sólida y duradera. Desde su encuentro en un exclusivo evento de Los Ángeles en 2005, la chispa entre ambos fue evidente. Un año después, sellaron su amor en una íntima ceremonia en Sídney, Australia.

Junto al músico, la actriz es madre de dos hijas: una hija biológica y otra por gestación subrogada, Sunday Rose Kidman Urban, de 16 años, y Faith Margaret Kidman Urban, de 14.

Su unión, sin embargo, no ha estado exenta de desafíos. La lucha de Urban contra la adicción, enfrentada poco después de su boda, puso a prueba su amor. No obstante, ambos demostraron una fuerza y una determinación inquebrantables, superando juntos este obstáculo y emergiendo de él con un vínculo aún más sólido. Kidman, en múltiples ocasiones, ha expresado su gratitud por el apoyo incondicional de su esposo, describiéndolo como el amor de su vida.

Keith Urban ha anunciado que se alejará temporalmente de su esposa Nicole Kidman y de sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret. Archivo

Ketih Urban deja su familia

Este año, la pareja cumplirá 20 años desde su primer encuentro. Sin embargo, la fama, un invitado constante en la dinámica familiar, ha presentado desafíos únicos a la pareja. Urban, consciente de las presiones que conlleva el estrellato, ha expresado su deseo de proteger a sus hijas, especialmente a Sunday, de la intensa mirada del público. Esta postura, aunque comprensible, ha generado ocasionales tensiones con Kidman, quien, como figura pública, ha navegado con mayor soltura entre los mundos del cine y la familia.

Sobre cómo pasan tiempo juntos, recientemente, Kidman explicó: “Desayunamos juntos todas las mañanas y cenamos. ¿Cómo lo hacemos? No estoy muy segura. Hablamos mucho. También me voy a casa temprano de las fiestas. Si no sales mucho, creo que tienes mucho más tiempo del que crees. Así que no digo que sí a muchas cosas, eventos y cosas así”.

Este 2025, la exigente agenda de Urban como estrella de la música country, ocasionará una dinámica familiar compleja. La distancia física impuesta por sus compromisos profesionales implicará una prueba de resiliencia para el matrimonio. Kidman, siempre la fiel compañera y apoyo incondicional, ha sabido navegar entre sus propias responsabilidades y las demandas de la carrera de su esposo.

La decisión de Keith Urban de alejarse temporalmente de su familia, aunque dolorosa, refleja los desafíos que enfrentan muchas parejas en la industria del entretenimiento. La fama y la exigente agenda de trabajo pueden poner a prueba incluso los matrimonios más sólidos. Sin embargo, la historia de amor de Urban y Kidman ha demostrado ser resistente a lo largo de los años, y es de esperar que este período de separación sirva para fortalecer aún más su vínculo.