Así afectó la vida de la Letizia Ortiz su lesión en el pie: esta es la nueva realidad de la reina

El pasado 6 de mayo el nombre de Letizia Ortiz trascendió en los titulares internacionales debido a que durante el concierto “EmociónArte”, llevado a cabo en el Teatro Real de Madrid, la reina confesó ante la prensa que en días pasados había sufrido de un accidente doméstico, el cual le provocó una fractura de “la falange proximal del dedo central del pie derecho”, causa por la que en las siguientes semanas la veremos utilizar un tipo de calzado diferente al que normalmente estamos acostumbrados.

La Reina presidió el concierto “EmociónArte, una iniciativa que fomenta la educación en bienestar emocional entre los jóvenes, organizado por la Fundación Princesa de Girona en el Teatro Real de Madrid, con la asistencia de más de mil jóvenes de centros educativos de secundaria. pic.twitter.com/IzVpuaKmKr — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 6, 2024

“Se cura en nada”, dijo la ex periodista ante la prensa presente en el evento, mostrándose con una sonrisa despreocupada y dejando ver que aunque posee movilidad limitada, se encuentra de buen ánimo.

“Se suelta el hueso y ya está”, agregó, diciendo también “voy a estar unas semanas con el zapato ancho”, una acotación precisa para quienes están constantemente al pendiente de su estilo de calzado.

El tema lo concluyó en medio de las cámaras enunciando: “Si me dolía. No sabía que estaba pasando hasta que me hicieron la radiografía”.

El estilo de Letizia Ortiz se ha tenido que modificar en los últimos días Casa Real

La prensa internacional habla sobre la nueva rutina de Letizia Ortiz tras su lesión en el pie

Así pues, por razones médicas, la esposa del rey Felipe VI tendrá que aparecer en sus siguientes actos luciendo “calzado ancho”, dejando en casa los pares de stilettos que ya son recurrentes en su estilo. Un cambio en su rutina que definitivamente ha cambiado la percepción que se tiene sobre su estilo, ya que, si bien la reina siempre ha resultado un ícono de la moda formal, ahora se ha convertido en una inspiración para quienes buscan un referente de moda casual y elegante.

Al respecto, la prensa internacional no ha podido dejar pasar desapercibido el tema, mencionando a Letizia en sus titulares más importantes.

Letizia Ortiz ha tenido dejar de lado su ya recurrente estilo para adecuarlo a sus nuevas necesidades

Por ejemplo, la revista alemana Bunte analizó con detalle el porte con el que la esposa del rey Felipe estilizó su clásico traje de Carolina Herrera al llevarlo con zapatillas deportivas: “De blanco de pies a cabeza, pero la elección de su calzado es sorprendente”, colocó el medio en su titular, destacando que “ni siquiera un dedo roto le impide hacer frente a sus obligaciones reales”.

Por otro lado, la revista catalana Lecturas, también ha destacado el cambio en la rutina de estilo de Letizia para asegurar que “en cuestiones de estilo no hay nadie que le haga sombra”.

Por último, cabe destacar que, además del ajuste en su estilo, ahora la reina tendrá que seguir sus pasos con mucho cuidado, asistir a sus reuniones médicas programadas y sobretodo tomar descanso cuando lo requiera, tal y como se atrevió a hacerlo en el besamanos que tuvo lugar durante su última cena de gala en Holanda.