Así era realmente Letizia Ortiz en la universidad, según una de sus excompañeras

No es un secreto para nadie que Letizia Ortiz Rocasolano, actual esposa del rey Felipe VI y reina consorte de España, no nació en cuna de oro, sino más bien en una modesta provincia de Asturias, en el seno de una familia de periodistas, en la que su padre, Jesús Ortiz y su abuela, Menchu Álvarez del Valle, la orillaron a seguir un camino apasionado por la información.

“Letizia con Z”, como la llamaban en la escuela, cumplió su sueño y se convirtió en una prometedora periodista, llegando a trabajar en grandes medios, como ABC, EFE, CNN+ o Televisión Español. Incluso, la inteligencia, talento y belleza de la joven Ortiz la llevaron a ser la presentadora del Telediario matutino, plataforma por la que el entonces príncipe de Asturias se enteró de su existencia.

Letizia Ortiz era una prometedora periodista

Tras terminar exitosamente bachillerato, Letizia ingresó en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, en donde ejerció un papel de alumna ejemplar. Estando en la facultad, empezó a laborar, abriéndose camino en el mundo del periodismo, demostrando que para ella estudiar y trabajar al mismo tiempo no era realmente un reto.

Poco se sabe acerca de cómo era el desenvolvimiento de la jóven Letizia en las aulas. Sin embargo, recientemente una de sus ex compañeras ha salido a aclarar un poco del misterio que resulta el pasado como estudiante de la ahora reina de España.

Letizia Ortiz ejerció como periodista varios años Casa real

¿Cómo era Letizia Ortiz en la Universidad?

Fue una de las mujeres presentes entre el público del famoso programa de televisión española ‘La Revuelta’, presentado por David Broncano, quien se atrevió a relatar a la audiencia su experiencia estudiando al lado de la madre de la princesa Leonor.

Una espectadora de “La Revuelta” develó cómo era Letizia Ortiz en la universidad RTVE

Al levantarse de su asiento y tomando la palabra concedida por el presentador, la dama seleccionada, identificada como Piedad, osó mostrar su orla de su graduación, en la que aparece la fotografía de la reina. De hecho, la esposa del rey Felipe está remarcada con un círculo. Tras mostrar el preciado anuario, la mujer no dudó en contar contar algunos detalles inéditos sobre cómo era Letizia en su época de universitaria.

“No le hacía falta subrayar. Era muy guapa, muy lista. Decía que nunca se iba a casar y que era muy de izquierdas”, comenzó la invitada. Además, Piedad se atrevió a contar que, cuando salían de fiesta, Letizia solía beber “calimocho, cerveza...”. Para concluir la anécdota de la espectadora, David Broncano la invitó a enviar un mensaje a la reina. “Letizia, que me alegro que los 5 años de periodismo me hayan servido para salir en ‘La Revuelta’. Un beso, Leti con Z”, concluyó la ex compañera de la reina.