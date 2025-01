Así es cómo el príncipe George podría seguir los pasos de Kate Middleton y romper con una antigua tradición real

El príncipe George está en el centro de una

importante decisión que podría marcar un cambio histórico en la educación de los futuros herederos al trono británico. Con apenas 11 años, el futuro del pequeño royal está en debate ya que sus padres, el príncipe William y Kate Middleton, estarían considerando opciones educativas que podrían romper con una tradición real centenaria.

Hasta ahora, los herederos al trono británico han estudiado en rígidas instituciones que solo acepten varones como Eton College, el alma máter de William, o Gordounston, el estricto internado esocés en donde estudió el monarca británico.

El príncipe George podría estudiar en Marlborough College

Sin embargo, según reportes de la prensa británica, los príncipes de Gales evaluan la posibilidad de que George asista a Marlborough College, el mismo internado mixto donde Kate cursó su educación secundaria y vivió algunos de los momentos más formativos de su vida.

El príncipe George podría estudiar en un colegio mixto y no seguir la tradición de los herederos al trono británico Getty Images

Aunque este cambio no sería menor. Marlborough, aunque igualmente exclusivo, representa una filosofía educativa más diversa e inclusiva al ser mixto, algo que no es típico para los príncipes herederos de Inglaterra. La decisión de inscribir a George en este colegio sería vista como un paso audaz que refleja los valores más modernos que los Gales desean inculcar en sus hijos.

No obstante, la elección de Marlborough no sería fortuita. Kate Middleton siempre ha hablado con cariño de su experiencia en este colegio, donde no solo recibió una educación académica de alto nivel, sino que también desarrolló habilidades sociales clave y formó amistades duraderas. Además, se trata de una institución que fomenta un equilibrio entre el rigor académico y la creatividad, algo que podría beneficiar a George mientras crece en un entorno donde las expectativas sobre él son extraordinarias.

Sin embargo, esta decisión no está exenta de polémica ya que el rey Carlos III podría no estar del todo de acuerdo con este cambio. Como firme defensor de las tradiciones reales, Carlos habría preferido que su nieto continuara la línea marcada por Eton, perpetuando un legado que ha definido a los Windsor durante décadas.

El rey Carlos III y el príncipe William estudiaron en internados en donde solo se aceptaban estudiantes varones Getty Images

El debate sobre la educación de George también pone de manifiesto las diferencias generacionales dentro de la Familia Real Británica. Mientras Carlos prioriza las tradiciones, William y Kate parecen más inclinados a adaptarse a los tiempos modernos, priorizando el bienestar y desarrollo personal de sus hijos sobre las expectativas históricas.

Por ello es que la posible inscripción de George en Marlborough sería, sin duda, otro paso en la modernización de la monarquía británica, un camino que William y Kate han trazado cuidadosamente desde el inicio de su matrimonio. ¿Será este el primer indicio de una nueva era para los Windsor? Solo el tiempo lo dirá.