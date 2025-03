Así es cómo la princesa Leonor sigue los pasos de Felipe VI en altamar

Al igual que el rey Felipe VI se embarcó hace casi cuatro décadas en altamar, ahora la princesa Leonor repite la travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano como parte de su formación militar. Una experiencia que deben tener los herederos directos al trono.

El pasado 8 de enero, la princesa de Asturias se unió a la tripulación de este crucero de instrucción de la Armada española, comenzando una travesía de cinco meses que la llevará por diversos países del continente, entre ellos Uruguay, en donde tuvo lugar un acto que su padre, el rey Felipe VI, realizó hace 38 años: la jura de bandera en el buque Elcano.

Leonor de Borbón en la jura de bandera a bordo del buque Elcano

Luego de que el buque arribara en Montevideo, Uruguay, hace unos días, Leonor de Borbón participó en la ceremonia de jura de bandera a bordo del buque. En este acto, presidido por la ministra de Defensa española, Margarita Robles, 45 españoles residentes en Uruguay también juraron bandera.

Leonor de Borbón fue la abanderada en la jura de bandera en el buque Elcano Casa de S.M. El Rey

Asimismo, en este acto la princesa de Asturias fue abanderada dentro de la formación de guardiamarinas comisionada para la ocasión. Un momento que recordó a cuando su padre, Don Felipe, como Príncipe de Asturias, fue abanderado también en Montevideo, el 19 de marzo de 1987, durante su formación como guardiamarina a bordo del buque escuela.

Por otra parte, la travesía del buque Elcano incluye otras escalas en países como Chile, Perú, Panamá, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos. Luego, elcrucero regresará a España en julio de este mismo año.

La princesa Leonor llega a Uruguay a bordo del buque Elcano

Fue el pasado 5 de marzo que el buque atracó en el puerto de Montevideo, Uruguay. Como es costumbre, a su llegada tanto Leonor como sus compañeros, vestidos con el uniforme blanco de guardiamarina, salieron a la cubierta a saludar.

La princesa Leonor arribó a Montevideo, Uruguay, el pasado 5 de marzo Getty Images

Sin embargo, tras su llegada al país charrúa, medios locales han señalado que la salud de la princesa no sería la mejor. Según Montevideo Portal , Leonor de Borbón no estaría soportando el viaje en altamar y que “estaría “encerrada en el camarote”. Mientras que El País Uruguay publicó, a partir de fuentes de la Armada Nacional, que tendría “moretones” en los brazos debido al suero. Una información que no ha sido confirmada por la Zarzuela.

Mientras tanto, la heredera al trono español estará en el país hasta el próximo 9 de marzo, fecha en la que el buque escuela zarpará hacia Chile, en donde tendrá dos escalas: Punta Arenas y Valparaíso.