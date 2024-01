Así es la relación que la reina Letizia Ortiz mantiene con el primer gran amor del rey Felipe VI

Mucho se ha hablado de Alonso Guerrero Pérez, el primer gran amor de Letizia Ortiz, con quien estuvo casada antes de conocer a Felipe de Borbón. Sin embargo, se ha dejado un poco relegada la historia romántica que el entonces príncipe de Asturias vivió antes de enamorarse de la presentadora de RTVE, quien más tarde se convertiría en la madre de Leonor, la futura reina de España.

La ex novia del príncipe Felipe y que estuvo a punto de convertirse en reina consorte lleva por nombre Isabel Sartorius y, contrario a lo que podría pensarse, actualmente lleva una excelente relación con Letizia, incluso, siendo actualmente más cercana a ella que a Felipe, según reveló la misma ex del rey ante la revista ¡Hola! en 2015.

Así mismo, la revista ‘Diez Minutos’ publicó hace unos años unas cuantas fotografías de la reina consorte junto a Sartorius pasando una tarde de lo más despreocupadas, dejando de lado al amante que en algún momento tuvieron en común.

Isabel Sartorius fue la primera novia del rey Felipe VI Getty Images

La amistad de Letizia Ortiz e Isabel Sartorius

Letizia Ortiz e Isabel Sartorius, la historia de un ‘flechazo’ con el permiso de Felipe VIhttps://t.co/7xKXDe2Vxq pic.twitter.com/NGbCS66sk4 — Kpop News (@Hung19800664) March 13, 2020

La historia del rey e Isabel comenzó en 1989 y fue descubierta mientras los entonces jóvenes veinteañeros paseaban en un yate. Años más tarde terminó y desembocó en una historia inesperada de amistad entre la actual esposa de Felipe de Borbón y quien en algún momento tuvo la oportunidad de convertirse en la monarca consorte del reino español.

Al respecto de su relación con la esposa de su ex, Isabel Sartorius, quien más tarde se relacionó con César Alierta, amigo de Felipe, dijo a ¡Hola! :

“El príncipe es un viejo amigo al que quiero mucho, pero, hoy por hoy, tengo mayor relación con doña Letizia y quedo más con ella”, demostrando el vínculo de sororidad que existe entre ellas, más allá de los asuntos románticos que rodean al pasado de ambas.

Felipe de Borbón e Isabel Sartorius tuvieron una relación sentimental que duró dos años, terminando como buenos amigos Getty Images

Incluso, en la misma entrevista, Isabel menciona que ha llegó a convivir con las pequeñas Leonor y Sofía, y que Letizia se convirtió para ella en una gran consejera, sobre todo en el ámbito profesional, ya que en su incursión como presentadora en un programa de televisión recurrió a la ayuda de la reina, quien en el pasado se desempeñó como periodista.

“Letizia me aporta mucho y tengo en cuenta todo lo que me dice. Últimamente, me ha animado con mi pequeño salto a la televisión. Me aporta muchísimo, es una amiga y una muy buena persona. Un modelo de mujer que me encanta”, comentó el primer gran amor del rey Felipe VI, dejando en claro que no existen envidias entre la actual pareja del monarca y ella.