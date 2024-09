Así fue el especial reencuentro de Camilla Parker con su exmarido en un evento para su hijo: los detalles

Tal parece ser que las relaciones de ex esposos dentro de la realeza se mantienen dentro del estándar de lo cordial. Sara Ferguson y el príncipe Andrés; y en su momento Carlos y Lady Di, son el ejemplo perfecto de ello.

También, todo parece indicar que la reina Camilla y su ex esposo Andrew Parker Bowles forman parte de la misma lista, ya que, a pesar de estar divorciados desde 1995, ambos parecen mantenerse en contacto constante, probablemente por el gran vínculo que los une: sus hijos.

Según los reportes, Camilla Parker y Andrew Parker-Bowles mantienen una excelente relación Getty Images

Recordemos que Camilla y Andrew engendraron durante su matrimonio a Tom y a Laura, quienes hoy en día ya son adultos y, haciendo sentir orgullosos a sus padres, han ido acumulando varios logros, los cuales, por supuesto, siempre son celebrados en familia. Para muestra de ello basta con voltear a ver el reciente reencuentro que tuvieron todos ellos, en las inmediaciones de The Audley Public House en Londres para festejar el lanzamiento del nuevo libro de cocina de Tom.

¿Cómo transcurrió el reencuentro de la reina Camilla con su ex esposo durante la presentación del nuevo libro de Tom Parker?

De manera muy acertada, el hijo de la reina Camilla decidió conjuntar su pasión por la comida con el gran conocimiento que tiene acerca de la realeza, por lo que decidió escribir “Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III (La Cocina y la Corona: Recetas reales desde la reina Victoria hasta el rey Carlos III)”.

Este es el nuevo libro del hijo de Camilla Parker @tompbowles

El lanzamiento del que augura ser un exitosísimo material sucedió el pasado 5 de septiembre y a él acudieron los dos padres del escritor gastronómico y su hermana, Laura Lopes, originándose así una reunión familiar completa.

De acuerdo al reporte de la revista Tatler, en el encuentro también estuvo presente la hermana de la reina Camilla, Annabel Elliot. “No hubo ningún tipo de incomodidad entre las dos hermanas”, asegura la publicación.

Camilla Parker disfrutó de un momento ameno al lado de su familia el pasado 5 de septiembre Getty Images

Además, según el medio citado, la pareja de ex esposos demostró estar disfrutando de su compañía mútua y del ambiente, en el que también se encontraban presentes importantes personalidades como la actriz Maureen Lipman y la empresaria Charlotte Tilbury.

Por último, siguiendo en la línea de los exes, cabe mencionar que el propio protagonista de la noche, Tom Parker Bowles, estuvo acompañado por su ex esposa Sara, quien no dudó en posar en varias fotografías junto a la reina, quien, sin duda, se destacó en el evento, no solo por ser la monarca, sino también por su excelente elección de moda, protagonizada por un vestido camisero en color blanco con estampado punteado.