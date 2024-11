Así fue el momento en el que Letizia Ortiz estalló en lágrimas en medio de los insultos que recibió en Paiporta

El pasado fin de semana Letizia Ortiz y Felipe VI vivieron un momento bastante tenso durante su visita a Paiporta, que fue una de las comunicades valencianas afectadas por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó a aquella región a finales de octubre y que dejó graves estragos.

Lo que se esperaba fuera un acto de solidaridad se convirtió en uno de los momentos más tensos y emotivos para la reina consorte, quien terminó rompiendo en llanto tras enfrentarse a una avalancha de insultos y críticas por parte de algunos de los habitantes de la zona.

Letizia Ortiz rompió en llanto en su visita a Paiporta

Mientras los monarcas, junto con el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, realizaban un recorrido a pie para comprobar los daños producidos por el agua así como para acompañar y solidarizarse con los vecinos afectados, vivieron una situación muy tensa con algunos de los habitantes.

Durante el trayecto, varias personas insultaron al rey Felipe y a Letizia con gritos y les lanzaron lodo. Una situación que provocó que, inevitablemente, la reina consorte de España se conmoviera al grado de estallar en llanto.

Sin embargo, en declaraciones para ABC, la madre de la princesa Leonor externó que comprendía bien la severa actitud de los afectados y no recriminó el desagradable gesto. “Cómo no van a sentirse así. Cómo no van a estar cabreados”, dijo al citado medio.

También, las lágrimas y el rostro desencajado de doña Letizia en Paiporta es una imagen que ya dio la vuelta al mundo y que, además, evidencia la gran empatía de la consorte hacia los afectados por la dura situación que atraviesan. Algo que no es para menos dado que muchos se quedaron sin vivienda y, en otros casos, les arrebató la vida de sus familiares.

Letizia Ortiz y Felipe VI en su visita a Paiporta el pasado 3 de noviembre Casa de S.M. el Rey

En tanto que este sentir de los damnificados también fue justificado por el rey, ya que durante su intervención en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), recalcó que “hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado y por la dificultad de comprender cómo funciona la operatividad de atender la emergencia”, según lo que recogió El País.

Por otro lado hay que destacar que pese a la tensión que había en el ambiente, los monarcas decidieron quedarse para escuchar los testimonios de los afectados hasta que su equipo de seguridad los obligó a desalojar la zona. Incluso, varios medios recogen que la esposa de Felipe VI consoló y abrazó a una mujer que le contaba las pérdidas que sufrió por el paso de la DANA.

Sin embargo, lo que sí podemos concluir es que el paso de los reyes españoles por Paiporta quedará marcado como uno de los momentos más complejos de su reinado. Mientras que para Letizia, seguramente, ello será también un momento que jamás olvidará.