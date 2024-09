Así fue la dura reacción de Sofía Cristo, la hija de Bárbara Rey, a las fotos de su madre junto al rey Juan Carlos

La publicación de las fotografías del rey Juan Carlos besándose con Bárbara Rey han desatado un gran escándalo en todo España. Razón por la cuál la hija de la exvedette, Sofía Cristo Rey reaccionó de manera tajante ante esta polémica situación.

Estas imágenes fueron difundidas por la prensa holandesa, específicamente la revista Privé, la cual también publica un extenso reportaje sobre el supuesto origen de las mismas y la persona que las habría tomado que fue nada más ni menos que otro de los hijos de la actriz y exvedette, Ángel Cristo Jr.

De hecho, la citada publicación menciona su nombre en las imágenes, aunque en ningún momento confirma (ni niega) que haya sido él la persona que proporcionó las fotos a la revista.

Es por ello que ante el escándalo, Sofía Cristo dio unas declaraciones para el programa de televisión Espejo Público en las que arremetió en contra de su hermano. “Estoy flipando porque acabo de aterrizar y tengo el teléfono que echa humo, estoy indignada, esto es vergonzoso, son unos sinvergüenzas”, señaló.

Sofía Cristo Rey defendió a su madre, Bárbara Rey, y se dijo indignada ante la polémica situación Getty Images

Durante esta intervención, la hija de Bárbara recriminó tajantemente el accionar de su hermano y de la mujer de este, Ana Herminia. “Mañana estoy ahí para desarrollar lo que me dé la gana. No sé cómo se pueden ser tan malísimas personas y tan malnacidos, así lo digo”, aseveró.

Bárbara Rey rompe el silencio tras el escándalo de sus fotografías junto al rey Juan Carlos

Por otro lado, la actriz y exvedette española también ha decidido romper el silencio ante el mismo programa español sobre las fotografías en las que ella sale besando al emérito don Juan Carlos.

Si bien en sus declaraciones no quiso ahondar muchos sobre las imágenes, sí expresó lo sorprendida que estaba por su hijo. “No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada”, indicó para luego hablar sobre Ángel Cristo Jr. "¿Yo? Qué voy a saber. Me he quedado que… En fin, no sabía que podía llegar hasta este extremo”, puntualizó.

Bárbara Rey expresó su descontento por el accionar de su hijo Instagram @barbararey_oficial

También, Bárbara expresó la pena que sentía sobre todo ello sin dar detalles específicos. “Qué vergüenza, no tengo nada que decir. Con esto se demuestra quién es mi hijo y cómo es. No voy a hablar más”, subrayó. En tanto que estas palabras dejan en evidencia que, seguramente, está decepcionada de su hijo por la manera en la que actuó.

Recordemos que en el reportaje de la revista holandesa se señala que Ángel habría tomado las fotos el 22 de junio de 1994 y que Bárbara le habría dicho a él que “tenía hacer estas fotografías.

Por último, la Casa Real Española no se ha pronunciado al respecto y tampoco se espera que emita declaraciones sobre ello ya que no suelen dar explicaciones sobre la vida privada de sus miembros.