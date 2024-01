Así fue la primera aparición en solitario de Mary Donaldson desde que se convirtió en reina de Dinamarca

Después de haber asistido a varios compromisos relacionados a la proclamación de su marido, Mary Donaldson ha prescidido este fin de semana su primer acto en solitario desde que se convirtió en la reina consorte de Dinamarca, con un evento deportivo en Alemania.

Este compromiso marcó el inicio de la agenda individual de la ahora reina, algo que en un principio no quedaba muy claro cuando comenzaría, sin embargo, Mary decidió que su primera aparición haya sido en la final del Campeonato Europeo de Balonmano entre los equipos de Dinamarca y Francia, la cual se llevó a cabo en la ciudad alemana de Colonia.

A través de la cuenta oficial de Instagram de la Casa Real Danesa, la ahora reina de Dinamarca compartió una fotografía suya en el encuentro deportivo, el cual terminó, lamentablemente, con la derrota del seleccionado danés.

Mary de Dinamarca con un look working duranta la final del Campeonato Europeo de Balonmano Getty Images

En la misma publicación la esposa de Federico aprovechó para destacar el gran trabajo realizado por el equipo pese a la derrota. “Bien luchado Dinamarca. Estuvo cerca y estresante de ver. Ha sido un esfuerzo impresionante hecho por todos ustedes en el Campeonato de Europa”, señala el post.

Durante el evento, la Reina Mary estuvo acompañada de su secretaria privada, Henriette Ellermann-Kingombe, y se sentó en las gradas junto al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Mientras que para la ocasión, Donaldson eligió un look working con los colores de la bandera danesa.

Su outfit estaba conformado por un pantalón en azul marino, un blazer color burgundy y una blusa blanca, lo cual combinó muy bien con joyas de perlas y en ningún momento se quitó sus gafas. Aunque al final del partido, le tocó entregar la medalla de plata —y no la de oro como hubiese querido— a los integrantes del equipo danés, sin embargo, no reparó en demostrarles su apoyo a pesar de no haber ganado.

Mary de Dinamarca entregó la medalla de plata al equipo danés de balonmano Getty Images

También, varias lograron captar a Mary de Dinamarca sufriendo y disfrutando la final desde su palco, al igual que el resto de los asistentes. Y si bien fue un debut con un final triste, seguramente en el futuro podrá presenciar otras justas deportivas en las que su equipo se lleve la victoria.

Por otro lado, el recién nombrado rey Federico X también tendrá en los próximos días su primer evento en solitario desde su proclamación, ya que este miércoles viajará a Polonia para fomentar la promoción comercial con su país.