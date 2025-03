Así luce por dentro la millonaria residencia en la que Meghan Markle grabó su nuevo programa

La nueva serie de Netflix de Meghan Markle, “With Love, Meghan” , ha generado tanto interés por su contenido como por la lujosa propiedad donde fue filmada. Un impresionante rancho en Santa Bárbara, California, ha capturado la atención del público, convirtiéndose en un personaje más de la producción.

La residencia, ubicada a solo 3 kilómetros de la casa de Markle y el príncipe Harry, cuenta con cuatro habitaciones y cuatro baños en un terreno de cinco acres. Sus vistas panorámicas a la montaña y espacios dignos de la realeza, han proporcionado el escenario perfecto para las esta nueva serie.

Según informó Merca América, el diseño interior de la casa se caracteriza por líneas limpias, paredes blancas y un estilo moderno y sofisticado. La cocina, equipada con electrodomésticos de alta gama y encimeras de Caesarstone, es uno de los espacios más destacados. Los jardines, con limoneros y árboles de aguacate, añaden un toque de naturaleza al entorno.

La nueva serie de Meghan Markle ya está disponible Netflix

Por qué Meghan Markle no filmó la nueva serie de Netflix en su casa

La elección de esta ubicación no fue casualidad. Markle explicó en una entrevista con la revista People que prefirió no filmar en su propia casa para proteger su privacidad y la de su familia. “Quería proteger ese refugio seguro”, afirmó. “Somos una familia muy unida y me encantan esos momentos: acostar a Lili para que duerma la siesta, almorzar juntos, tener un momento sagrado juntos al final del día”. Además, señaló que un equipo de filmación de más de 80 personas sería demasiado intrusivo en su hogar.

La propiedad, que anteriormente perteneció a los filántropos Thomas y Sherrie Cipolla, fue renovada por completo antes de la filmación. Su estilo refinado y su ubicación privilegiada la convierten en el escenario ideal para la serie, que ha generado críticas mixtas desde su estreno el 4 de marzo.