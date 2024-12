Bárbara Rey, amante de Juan Carlos I, dio una entrevista y contó de todo: una a una sus sorprendentes revelaciones

Bárbara Rey volvió a estar en el ojo del huracán tras una explosiva entrevista en la que reveló detalles inéditos de su relación con el rey Juan Carlos I. En esta conversación, que forma parte del programa especial Bárbara Rey, mi verdad, la artista habló como nunca antes sobre su romance con el exmonarca.

¿Qué dijo Bárbara Rey sobre su relación con el rey Juan Carlos?

La exvedette confesó que durante su relación con el emérito “podría haber quedado embarazada desde el primer día”, aludiendo a la falta de precauciones que tenía el rey en este tipo de situaciones. También contó que fue el propio Juan Carlos quien la contactó por primera vez por teléfono y que sus conversaciones inicialmente fueron solo por ese medio.

Luego de un mes entre llamadas telefónicas, la actriz y el emérito tuvieron su primera cita en el Palacio de la Zarzuela, según lo que contó en la entrevista. “Antes de irme me dio un medallón con todos los signos del Zodiaco”, recordó. “Me pidió que no me lo pusiera porque la reina lo conocería (...). Cuando nos despedimos me dio un beso en la boca y me quedé un poco así, cortada”, señaló.

Asimismo, otro de los puntos álgidos de esta entrevista, realizada por Santi Acosta, fue también cuando Bárbara contó detalles de su primer encuentro sexual con el padre de Felipe VI. “Me hubiera gustado que hubiera tenido algún detalle, que hubiera sido más generoso... pero simplemente fue un poquito de conversación y cuando le pidió el cuerpo, me cogió de la mano y me llevó a la habitación”, señaló.

También Bárbara contó que sus encuentros sexuales con el exmonarca eran “fríos” y que, incluso, le llegó a dar dinero por ello. “Después de hacer el amor, me dejó 500.000 pesetas en la mesilla. Me trató como una puta”, añadió. “Lo que él hizo conmigo antes se consideraría un honor; ahora se llamaría acoso”, refutó.

Además de ello, Rey habló sobre las grabaciones que realizó de sus conversaciones y encuentros con Juan Carlos. “Yo no lo llamaría chantaje; lo llamaría préstamo y lo volvería a hacer”, una frase con la que justificó el hecho de haberle pedido dinero para que este material no saliera a la luz.

Por si fuera poco, la artista contó que tenía una sequía laboral en aquella época y a ello lo achacó a la reina Sofía, ya que Bárbara acusó que tras terminar con Juan Carlos, no lograba conseguir trabajo en los medios a causa del monarca.

Asimismo, Bárbara confesó que este situación la obligó a pedirle dinero al rey. “Me dijo que me daría 100 millones de pesetas (600.000 euros) para pagar del todo la casa y para tener un cierto desahogo, montar un negocio, etc.”. De ahí que, según su relato, Manolo Prado Colón de Carvajal, quien era mano derecha de Juan Carlos le ingresó 25 millones de pesetas en un banco de Suiza. “El resto no me lo darían nunca e intentan matarme», apuntó.

Por otro lado, la emisión de esta entrevista también ha provocado que el rey Juan Carlos tome ciertas medidas para mitigar el escándalo mediático que esto ha desatado, como pedirles a sus abogados que analicen con lupa esta platica y tomar acciones legales en caso de ser necesario, según apuntan presuntas fuentes cercanas.

Recordemos que en septiembre la revista holandesa Privé publicó unas fotografías en las que se ve al emérito y a Bárbara besándose. Estas imágenes fueron proporcionados por Ángel Cristo Jr., el propio hijo de Rey, por lo que la exvedette inició una demanda en su contra.