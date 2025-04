Camilla Parker dicta cómo llevar correctamente colores estridentes a los +70 sin dejar de lucir elegante

Los reyes de Inglaterra, Carlos III y Camilla Parker se encuentran de visita en Italia, donde tienen planeada una agenda llena de actos importantes. El primero de ellos se llevó a cabo este miércoles 9 de abril, en las inmediaciones del jardín de Villa Wolkonsky, la residencia del embajador británico. Ahí la reina dictó una contundente lección de estilo.

Para lucir deslumbrante el día de su aniversario de bodas, la reina Camilla decidió portar bonito vestido de crepé de seda verde de Anna Valentine. Este diseño se destacó particularmente por su color estridente, el cual, por más llamativo que fuera no restó elegancia a la imagen de la consorte.

Camilla Parker lució un vestido verde estridente en su última visita a Italia Pool/Getty Images

De acuerdo con el Daily Mail, Camilla tomó la decisión de complementar su atrevida apuesta de estilo con un impresionante broche que alguna vez perteneció a la difunta Reina Isabel II .

La fuente citada señala que el diseño del broche consiste en un nudo celta con diamantes alrededor de una esmeralda cabujón, una reliquia real que data de hace siglos. Ese elegante accesorio perteneció también a la reina María de Teck después de que el zar Nicolás II de Rusia se lo regalara como regalo de bodas en 1893, cuando se casó con el futuro rey Jorge V.

Respecto al calzado, la reina Camilla optó por llevar un par de zapatillas bajas color gris, las cuales hicieron un contraste perfecto al estridente color del vestido.

Con esta combinación de elementos, la esposa de Carlos III demostró que para no arriesgar la elegancia siempre es preciso balancear un outfit colorido con zapatos y accesorios discretos. De esta manera se logra proyectar una imágen perfecta de sofisticación.

¿Cómo se define el estilo de Camilla Parker?

Desde hace 20 años, cuando Camilla se integró oficialmente al reino británico, su estilo ha ido cambiando. Anteriormente, la consorte no deseaba llamar mucho la atención, por lo que los colores estridentes no figuraban en su paleta de colores. Sin embargo, ahora que es la reina, Camilla no desaprovecha la oportunidad de lucir este tipo de gamas.

Desde que es reina, Camilla Parker hace apuestas más atrevidas de estilo @RoyalFamily

Tal y como destaca la revista Town and Country, antes Camilla solía preferir las prendas en tonos neutros, pasteles y azul marino, con algún toque ocasional de azul brillante, ante nunca ha dejado de utilizar sombreros y broches.

Actualmente, la esposa de Carlos III no duda en destacar, por lo que, siguiendo el ejemplo de su fallecida suegra, Isabel II, siempre aparece en los actos oficiales portando looks monocromáticos, los cuales resultan una apuesta de estilo segura.