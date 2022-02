Uno de los conflictos más fuertes que tuvieron Lady Di y su esposo, quedó grabado en una imagen en la que se le ve llorando desconsolada, el príncipe Carlos hizo llorar a la princesa Diana durante su gira por Australia, sin importar que estuvieran frente a miles de personas.

El día que Carlos hizo llorar a Diana frente a la multitud

Fue en 1983 cuando la princesa Diana y el príncipe Carlos realizaron una gira por Australia y Nueva Zelanda, desafortunadamente, la gira que duró seis semanas causó una fuerte fractura en su matrimonio.

El príncipe Carlos se dio cuenta de la gran popularidad de la que gozaba su joven esposa, un hecho que hirió su ego profundamente, para la princesa Diana le fue imposible apaciguar los celos de su esposo y tratar de hacerle de entender que la no buscaba ser el centro de atención.

Uno de los momentos más incómodos que vivieron durante la gira, quedó grabado en una fotografía en la que la princesa Diana rompió a llorar frente a miles de personas frente a la Ópera de Sídney.

La princesa Diana en Sidney el 28 de marzo de 1983. Foto: Getty Images

Ken Lennox, el fotógrafo que capturó la imagen, recordó el momento en Inside The Crown: Secrets of the Royals, de ITV:

"Yo estaba a casi medio metro de la princesa tratando de incluir en el plano de la foto un poco de la ópera y algo de la multitud, y Diana comenzó a llorar. Lloró durante un par de minutos. No creo que Carlos haya notado que Diana estaba llorando. Si se dio cuenta, entonces es típico del príncipe Carlos mirar para otro lado”.

¿Por qué el príncipe Carlos estaba celoso de la princesa Diana?

Según Lennox, la multitud no dejaba de gritarle a Carlos: "Trae a tu esposa”, algo que el príncipe no toleraba, no soportaba que su esposa fuera más popular que él.

Sally Bedell Smith escribió en Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life, que esta popularidad incomodaba a Diana, sobre todo por que le molestaba a Carlos.

“Por su parte, Diana se sentía incómoda por el desproporcionado interés en ella, especialmente cuando se dio cuenta de que esto molestaba a Carlos. No soportó la presión y colpasó, llorando con su dama de compañía y sufriendo en secreto a la bulimia”.

El biógrafo de Diana, Andrew Morton, aseguró que la gira por Australia fue aterradora para la princesa Diana.

“Cuando entró en la recepción de los medios, en un hotel poco glamuroso de Alice Springs, tenía calor, 'jet lag' y estaba quemada por el sol. Sin embargo, fue capaz de encantar y cautivar a los representantes del cuarto poder.

Solo más tarde me di cuenta de que la gira había sido completamente traumática para ella. De vuelta en la privacidad de su habitación de hotel, lloró por no poder soportar la atención constante.

No ayudó que el príncipe Carlos, acostumbrado a ser el centro de todas las miradas, se viera obligado en muchas de sus visitas a continuar la marcha mientras la multitud se quejaba cuando pasaba a su lado. Como me dijo Diana: ‘Estaba celoso; entendí los celos pero no pude explicarle que no pedí ser el centro de atención’”.

