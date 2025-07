¿Carlos III y el príncipe Harry juntos otra vez? Revelan que podrían reencontrarse en este importante evento

Pese a que Carlos III y el príncipe Harry siguen distanciados, ahora nueva información sugiere que ambos podrían reencontrarse en un evento muy importante y que tendrá lugar en Inglaterra. Una noticia que, de ser cierta, podría significar el inicio de la reconciliación entre padre e hijo.

Recordemos que desde que el duque de Sussex y su esposa, Meghan Markle, renunciaron a sus debere reales se han mantenido lejos de la Familia Real. Un distanciamiento que se ha exacerbado en los últimos años.

¿Cuándo y dónde se podrían verse Carlos III y el príncipe Harry?

Aunque nada está confirmado de manera oficial, información de la revista people sugiere que Carlos y Harry podrían reencontrarse en los próximos Juegos Invictus de 2027, los cuales se llevarán a cabo en Birmingham. Y aunque todavía faltan aún dos años para que el evento se celebre, las especulaciones sobre una posible reunión entre padre e hijo ya han comenzado.

Helen Helliwell, directora ejecutiva de los Invictus Games 2027, declaró a la revista People que “estarían encantados de recibir a miembros de la Familia Real” y que “sería un momento realmente especial para el país, y también para Harry, al ver hasta dónde ha llegado su visión”.

El príncipe Harry estaría encantado de que miembros de la Familia Real acudieron a los Juegos Invictus, según la directora ejecutiva de esta competencia Getty Images

Además, la citada publicación señala que l monarca también podría ser invitado oficialmente a este evento, no solo por su rol como jefe de Estado, sino como líder supremo de las Fuerzas Armadas británicas.

Cabe resaltar que los Juegos Invictus fueron fundados por el príncipe Harry en 2014, a partir de su experiencia como militar en Afganistán y su cercanía con soldados que enfrentan secuelas físicas y emocionales. De ahí la importancia de que el rey Carlos pudiera darse cita a esta competición.

Además, el carácter global del evento, que contará con 550 atletas de más de 20 naciones, sumado a la inclusión de nuevos deportes como laser run, pickleball y e-sports, anticipa un ambiente inclusivo, emocionante y altamente mediático. Todo esto alimenta las expectativas de que no solo Harry regrese al Reino Unido para el evento, sino que lo haga en presencia de su padre, en una especie de tregua simbólica bajo el estandarte del deber y el servicio.

El príncipe Harry desea reconciliarse con la Familia Real Británica

Por otro lado, esta posible reunión resuena luego de que a principios de mayo pasado el duque de Sussex diera una entrevista a la BBC en la que reconoció su deseo de acercarse a la Familia Real Británica. “Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir luchando”, indicó.

En la misma plática, publicada horas después de conocerse el fallo en contra de su solicitud para recuperar la seguridad financiada por el Estado británico, Harry reveló el motivo por el que no tiene contacto con su padre, el rey Carlos III, quien se encuentra bajo tratamiento contra el cáncer desde febrero de 2024. “No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre. No me habla por el tema de la seguridad, pero estaría bien que nos reconciliáramos”, apuntó.

Y aunque por ahora, nada está confirmado, en caso de que el monarca aceptara esta invitación de su hijo, el 2027 podría marcar el inicio hacia una reconciliación pública entre Carlos III y el príncipe Harry. Algo que solo el tiempo podrá corroborar (o no).