El hijo de Camilla Parker dejó al descubierto sorprendentes detalles sobre algunos vicios la reina

El hijo de Camilla Parker, Tom Parker Bowles, concedió una reveladora entrevista al podcast White Wine Question Time y dejó al descubierto sorprendentes detalles sobre algunos de los supuestos vicios de la reina. El crítico culinario aclaró que, contrario a lo que se rumoreaba, la esposa de Carlos III no fuma ni bebe.

El hijastro de Carlos III comentó a Kate Thornton : “Contrariamente a la creencia popular, nunca en mi vida la he visto ni siquiera achispada”. Asimismo, Tom aclaró “Nunca. No bebe ginebra, que es todo este rollo, y dejó el tabaco hace 20 años. Hace 30, quizá”.

Tom Parker-Bowles reveló detalles sobre las rutinas alimentarias de su madre Chris Jackson/Getty Images

Posteriormente, la presentadora del podcast continuó hablando sobre los antiguos rumores sobre los viciosos hábitos de Camilla Parker, diciendo: “Tienes razón, ese tipo de mito persiste, ¿no? ¿Que le gusta tomarse un gin-tonic con un cigarrillo? Parker Bowles respondió: “Exactamente. Y, ya sabe, así fue durante mucho tiempo. Pero no, ginebra no”.

El hijo de la reina consorte concluyó al respecto: “A ella le gusta el vino tinto, pero bebe muy moderadamente y con sensatez, ¿sabes?, quiero decir, literalmente, una copa y media”.

¿Qué tipo de alimentación lleva Camilla Parker?

En otra parte de la entrevista, Tom Parker Bowles habló sobre las preferencias alimentarias de su madre, revelando que a Camilla Parker le gustan “las comidas sencillas”.

El autor de Cooking and the Crown: Royal recipes from Queen Victoria to King Charles III explicó: “Si tuviera que cocinar para ella, probablemente sería algo así como un trozo de pescado, ella realmente no come mucha carne.

“Sí, pescado. O quizás, ya sabes, prepara unos huevos revueltos buenísimos”, agregó el hijastro del rey.

Camilla Parker prefiere los alimentos simples Getty Images

¿Qué ha dicho Camilla Parker sobre su gusto por el alcohol?

El pasado mes de mayo, Camilla Parker acudió, junto con Carlos III y el príncipe William, a una recepción para miembros de la Asociación en el Castillo de Windsor. Ahí la monarca habló sobre sus preferencias en materia de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con el Daily Mail, la consorte dijo: “Qué bueno verte, ya nos conocíamos antes, ¿verdad?” antes de volverse hacia un asistente y preguntar: "¿Podrías traerme más vino?”

La consorte de 77 años, no pudo resistirse a bromear sobre su afición por su bebida favorita, y añadió: “¡Voy a por el vino tinto! ¡Es todo lo que bebo! ¡Es muy bueno! ¡Justo lo que recetó el médico!”.

“Te lo prometo, es mi bebida favorita. Te sienta muy bien”, añadió la monarca. Posteriormente,con la misión de asegurarse de que todos tuvieran un vino tinto, Camilla e preguntó a otro asistente: “Tú también quieres uno, ¿verdad?”, sentenció el Daily Mail.