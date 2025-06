La polémica felicitación de la Familia Real que incluyó al padre de Camilla Parker (y no al príncipe Harry)

El pasado domingo, la Familia Real Británica realizó una emotiva publicación por el Día del Padre en sus redes sociales. Sin embargo, llamó la atención que en la felicitación se incluyera al padre de Camilla Parker y no al príncipe Harry.

La publicación mostraba dos fotos entrañables. Una en blanco y negro del rey Carlos III, cuando era niño, siendo empujado en un columpio por su padre, Felipe de Edimburgo; y otra de Camilla posando radiante con su padre, el Mayor Bruce Shand, el día de su boda en 2005. Mientras que el mensaje que acompañó estas imágenes fue igual de conmovedor: “A todos los papás del mundo, les deseamos hoy un feliz Día del Padre”.

El príncipe Harry, excluído de la Familia Real Británica

En tanto que este post ha generado cierta controversia y opiniones divididas, sobre todo porque se incluyó al padre de la reina consorte. Comentarios como "¿qué está haciendo la señora Camilla?” y “el padre de esta mujer no es interesante” son solo algunas de las opiniones que recibió dicha instantánea.

También hubo usuarios que cuestionaron no solo la omisión del duque de Sussex, sino que tampoco se incluyera alguna imagen del príncipe William. “Lo primero que pensaría es que pondría una foto de él con sus hijos, pero no”, ¡reconcíliate con tu hijo!” y “los padres no abandonan a sus hijos. No importa qué” son solo algunas de las críticas que los internautas dejaron en esta publicación.

Por otro lado, poco después de este post del monarca, el heredero al trono británico subió a sus redes sociales una publicación por el Día del Padre en nombre de sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. En la misma compartieron dos fotos: una a color, con William siendo abrazado por sus hijos; y otra en blanco y negro, tendidos sobre el césped, acompañadas del mensaje: “Feliz día del padre, papá (¡antes y después!) ¡Te queremos! G, C & L”. Unas palabras muy tiernas y que contrastan con la sobriedad de la felicitación del rey.

Además, el hecho de que Carlos III no incluyera al príncipe Harry en esta felicitación podría tener varias lecturas. La primera, que el mensaje real busca centrarse en reforzar la figura de la reina Camilla como pilar de apoyo del rey, un gesto para afirmar su lugar dentro de la Familia Real. La segunda, el silencio sobre el duque no pasa desapercibido y revelaría que ni con este tipo de fechas familiares tan especiales podría existir una eventual reconciliación con los Windsor.

Meghan Markle felicita al príncipe Harry por el Día del Padre con un emotivo video

Mientras tanto, desde California, Meghan Markle compartió un emotivo video en sus redes sociales con varias imágenes de Harry junto a sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, con la canción “Have It All” de Jason Mraz.

Por último, esta publicación en la cuenta Instagram de la duquesa de Sussex ha dejado a muchos sorprendidos, pues en la misma no solo se da cuenta de lo amoroso que es el príncipe con sus hijos —al igual que Lady Di lo era con Harry y William cuando eran pequeños— sino porque también muestra imágenes inéditas de los pequeños, así como su cabello pelirrojo. Un rasgo que evidentemente heredaron de la familia Spencer.