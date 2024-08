5 secretos de belleza de la realeza: de las cejas de Rania de Jordania al rubor de Lady Di

¿Alguna vez te has preguntado cómo consiguen las reinas y princesas lucir tan radiantes y elegantes? Detrás de su belleza atemporal se esconden secretos de belleza que han sido transmitidos de generación en generación.

Cejas impecables: Rania de Jordania

El makeup de Rania de Jordania siempre se ve impecable. Su mirada se ve abierta, descansada y eso se debe a una razón: sus cejas. Estas enmarcan su mirada de manera excepcional y eso permite que cualquier smokey eye en tonos tierra, la paleta que ella acostumbra, se vea espectacular. Rania nos enseña que si cuidamos nuestras cejas, manteniendo nuestro propio estilo, podemos enfatizar cualquier makeup de manera instantánea.

La Reina de Jordania tiene un enfoque muy modesto de la belleza. Tan hermosa físicamente como es por fuera, su pasión por la filantropía brilla incluso más que su piel húmeda. Como tal, la realeza le dice a Oprah que el antienvejecimiento no está exactamente en su agenda. “Estamos programados para creer que el tiempo es el enemigo, que nos quita o que nos disminuye”, dice. “Descubrí que me ha hecho lo contrario. La vida está en perfecto equilibrio. Es solo que nuestra percepción no lo está”, explica.

Uno de los elementos más destacados de la belleza de la reina Rania son sus cejas perfectamente . Getty Images

Rubor saludable: Lady Di

Si alguien sabía de estilo y belleza era la princesa Diana de Gales a tal grado que su estilo aún se ve plasmado y replicado en la actualidad. Lo mismo sucede con su beauty look. Nunca olvidaremos la manera en la que se maquillaba con poca base, rubor y un poco de color en los labios.

Si algo podemos analizar es que siempre que era retratada por una cámara, su piel se veía luminosa y sana. La razón es obvia: tenía una rutina de skincare muy estricta. Mary Greenwell, su makeup artist, explicaba que la princesa tenía un regimen de belleza muy establecido que la hacía lucir hermosa siempre.

Para lograr el rubor característico de Lady Di, se debe optar por una aplicación estratégica de blush. Instagram @retro.marche

Piel impoluta: María de Dinamarca

El experto en piel nacido en Dinamarca, Ole Henriksen, es un esteticista de estrellas con una reputación de renombre mundial en la industria de la belleza.

Su marca homónima para el cuidado de la piel es amada por celebridades de todos los rincones del mundo, pero quizás su discípula más famosa sea reina Mary de Dinamarca, nacida en Australia, quien recurre al experto con sede en EE. UU. para obtener asesoramiento dermatológico.

Su enfoque en el maquillaje suele ser sutil, destacando su belleza natural. Instagram

Manos de seda: Grace Kelly

No es ningún secreto que la princesa de Mónaco envejeció excepcionalmente bien, pero un área a la que prestó mucha atención no se hizo evidente rápidamente. Según el experto en belleza Peter Lamas, Kelly nunca estuvo sin crema de manos: “Cuando le pregunté por qué, respondió: ‘La edad de una mujer se nota en su mano mucho más rápido que en cualquier otro lugar'", explica.

Una de sus técnicas de belleza más famosas de Grace Kelly era el uso de hielo en el rostro cada mañana. Instagram @princess_grace_of_monaco

Limpieza: Carlota Casiraghi

A la nieta de Grace Kelly le resulta crucial mantener su piel limpia y su rutina simple. “Lo más importante para viajar es el desmaquillador, algo para limpiar bien la cara, porque es lo básico de cualquier rutina”, dice la realeza de Mónaco en una netrevista. “Necesitas tener la piel limpia. Eso es algo sin lo que nunca viajo. En Francia, usamos muchos productos de farmacia que son muy naturales, sin químicos. Pero un limpiador y una loción son lo básico para mí".