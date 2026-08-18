Charles Spencer contará la historia de la princesa Diana en un nuevo libro: lo que se sabe hasta ahora

El escritor e historiador y hermano de Lady Di, Charles Spencer, anunció un nuevo libro en el que reconstruirá la historia de su hermana desde su propia experiencia, desde los años que compartieron en familia hasta los últimos días de Diana.

La obra llevará por título Swan Song: Diana, My Sister y llegará a las librerías el 22 de septiembre de 2026, semanas antes del 30 aniversario de la muerte de la princesa de Gales. Será la primera vez que Charles Spencer hable de manera tan extensa y directa sobre Diana.

Foto de Archivo. Charles Spencer recordó un poco de lo que fue para él perder a Lady Di @charles.earl.spencer

¿De qué tratará el nuevo libro de Charles Spencer sobre la princesa Diana?

Swan Song: Diana, My Sister será un relato personal sobre la vida de Diana desde la perspectiva de su hermano menor. Charles Spencer recorrerá algunos de los momentos más importantes que compartieron, comenzando por su infancia en Althorp, la residencia ancestral de la familia Spencer.

El libro también abordará la última etapa de la vida de Diana y la semana en la que murió en París, en agosto de 1997. De acuerdo con la información adelantada sobre la publicación, Spencer busca ofrecer una visión íntima de su hermana, alejada de las interpretaciones que durante décadas han construido los medios y la cultura popular alrededor de ella.Más que presentar una biografía tradicional, el libro estará construido a partir de los recuerdos de alguien que conoció a Diana desde antes de que se convirtiera en una de las mujeres más famosas del mundo.

Charles Spencer quiere contar “la verdad” sobre Diana

Una de las principales razones que llevaron a Spencer a escribir el libro fue el interés que ha vuelto a despertar la vida de Diana ante la cercanía del 30 aniversario de su muerte.

El hermano de la princesa explicó que durante años ha recibido numerosas solicitudes para hablar sobre ella y que decidió poner por escrito sus propios recuerdos para ofrecer su versión de la historia. Su intención es cuestionar algunas de las versiones sobre Diana que, con el paso del tiempo, se han presentado como hechos aunque, desde su perspectiva, no siempre corresponden con la realidad.

Spencer también ha señalado que quiere hablar de Diana de manera positiva y reivindicar la persona que conoció en privado: una mujer carismática, afectuosa, compleja y marcada tanto por sus inseguridades como por una enorme capacidad para conectar con los demás.

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La relación entre Charles Spencer y la princesa Diana

Charles Spencer y Diana fueron dos de los cinco hijos de John Spencer, octavo conde Spencer, y Frances Shand Kydd. Su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres y por los cambios dentro de su familia, experiencias que forman parte del contexto que Spencer recuperará en su nuevo libro.

La diferencia de edad entre ambos era de apenas tres años, por lo que compartieron buena parte de su infancia antes de que sus caminos tomaran direcciones distintas. Diana se convirtió posteriormente en una figura internacional tras su matrimonio con el entonces príncipe Carlos, mientras Charles heredó el título de conde Spencer tras la muerte de su padre en 1992.

La relación entre ambos volvió a quedar en el centro de la atención pública tras la muerte de Diana, cuando Spencer pronunció uno de los discursos más recordados de su funeral en la Abadía de Westminster. En aquella intervención defendió la memoria de su hermana y cuestionó duramente la presión que había ejercido la prensa sobre ella.

El libro también hablará de los últimos días de Diana

Uno de los aspectos que más interés genera de Swan Song: Diana, My Sister es que Charles Spencer abordará la última semana de vida de su hermana. Diana murió el 31 de agosto de 1997 después de sufrir un accidente automovilístico en París. Tenía 36 años. Desde entonces, las circunstancias de su muerte y los acontecimientos que la rodearon han sido objeto de numerosas investigaciones, libros y teorías.

Spencer ha mantenido durante años una postura pública sobre la muerte de su hermana y ha rechazado algunas de las teorías de conspiración que surgieron después del accidente. Su nuevo libro ofrecerá ahora un relato más amplio desde su propia perspectiva familiar.

Charles Spencer presenta la portada de Swan Song, el libro en el que reconstruye la vida de su hermana, la princesa Diana, desde una perspectiva íntima y personal. El libro llegará a las librerías el 22 de septiembre de 2026. La foto fue tomada del instagram de Charles Spencer. Instagram @charles.earl.spencer

¿Cuándo sale el nuevo libro sobre la princesa Diana?

Swan Song: Diana, My Sister será publicado el 22 de septiembre de 2026 y tendrá distribución internacional. La obra será lanzada en 12 idiomas, lo que permitirá que la historia llegue a lectores de distintos países justo cuando comienza a crecer el interés por el 30 aniversario de la muerte de Diana.

La publicación estará a cargo de Michael Joseph, sello de Penguin, y también tendrá edición en Estados Unidos bajo Penguin Press. El editor Daniel Bunyard ha adelantado que el libro incluirá revelaciones y ha descrito la obra como un homenaje importante a la princesa Diana.

Charles Spencer busca que una nueva generación conozca a Diana

Además de dirigirse a quienes siguieron la vida de Diana durante los años noventa, Spencer tiene un objetivo particular, acercar su historia a las generaciones que no llegaron a conocerla.

Para el conde, la princesa de Gales fue mucho más que la figura pública que apareció durante años en las portadas. En su nuevo libro pretende recuperar a la Diana que conoció como hermana y mostrar su personalidad, sus fortalezas, sus dudas y la forma en que enfrentó la enorme atención que despertaba a su alrededor. Con Swan Song: Diana, My Sister, Charles Spencer vuelve a hablar públicamente de la mujer cuya memoria ha defendido durante casi tres décadas y prepara uno de los testimonios familiares más esperados sobre la princesa Diana antes de su 30 aniversario.