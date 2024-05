¿Cómo fue la supuesta venganza del exesposo de Meghan Markle en contra de ella tras su divorcio?

No es un secreto para nadie que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, estuvo casada antes de conocer al príncipe Harry con un productor de la industria hollywoodense llamado Trevor Engelson, con quien no terminó en muy buenos términos; o al menos ese fue el reporte de la prensa estadounidense, la cual hizo eco de una supuesta “venganza” ejercida por el ex marido de la duquesa.

De acuerdo con lo publicado por los medios en aquel ya lejano 2013, cuando Meghan le solicitó el divorcio a Trevor, después de haber permanecido casados dos años, el hombre quedó devastado, por lo que posteriormente se vio en la necesidad de refugiarse en sus amigos más cercanos, quienes siempre se mantuvieron al margen de la situación y dieron pocas declaraciones al respecto.

Ahora, tras más de una década de haber concluido esa historia de amor, ya se sabe cuál fue el desenlace para el productor.

¿Qué fue de Trevor Engelson después de divorciarse de Meghan Markle?

Meghan Markle y Trevor Engelson fueron una pareja popular de Hollywood Getty Images

Actualmente Engelson tiene 46 años de edad y de acuerdo con la información que se conoce de él, tiene una vida muy confortable alejado de la polémica, aunque continúa geográficamente muy cerca de los Sussex, quienes residen en Estados Unidos desde 2020, cuando se suscitó el fenómeno “Megxit”.

Sin embargo, antes de llegar a ese punto, cabe mencionar que el productor logró superar a la protagonista de “Suits” y enamorarse de nuevo, esta vez de la heredera Tracey Kurland, una atractiva nutricionista hija del multimillonario banquero Stanford L. Kurland. Una jugada paralela que se equipararía a la de Markle, quien desposó a uno de los solteros más codiciados.

¿Por qué se dice que el ex marido de Meghan Markle se vengó de ella?

De acuerdo con publicaciones como People, el también cazatalentos estadounidense se comprometió tan solo dos semanas después de que sucediera la boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle, casándose finalmente en 2019 en Montecito, región donde irónicamente ahora viven los Sussex con sus dos hijos: Archie y Lilibet.

Trevor Engelson continúa en el mundo del espectáculo Tommaso Boddi/Variety via Getty Images

Otra variable interesante respecto al segundo compromiso del ex marido de Meghan es que este se realizó con la heredera de una fortuna de alrededor de 230 millones de euros, una cantidad de dinero que le fue traspasada a Tracey tras la muerte de su padre, quien falleció por complicaciones del covid-19. Esto de acuerdo con información retomada por el diario español El Mundo.

También, como si Trevor buscara imitar la vida de Meghan Markle, cabe destacar que actualmente tiene dos hijas con su segundo matrimonio y según lo declarado un amigo cercano a la pareja ante el Daily Mail, “Trevor adora a su mujer y a sus dos hijas pequeñas. Cuando está con ellas nunca deja de sonreír”.