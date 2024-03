Conoce a ‘Las meninas del siglo XXI’, la nueva versión del clásico pintoresco que retrata a la actual Familia Real Española

La pintura de ‘Las Meninas’ de Diego de Velázquez es, probablemente, la obra pictórica española más famosa del mundo; y es por ello que, ahora, un pintor contemporáneo ha querido hacer una nueva versión de este clásico pintoresco con la actual Familia Real Española.

Esta obra es del artista Juan Antonio Romero y fue enviada al 59 Concurso de Pintura y Escultura Reina Sofía del 2024, que organiza la AEPE; sin embargo, no fue seleccionada para la exposición en la Casa de Vacas del Retiro, por lo cual su autor ha decidido mostrarla a través de sus redes sociales.

Las ‘Meninas del siglo XXI’ con Leonor, Sofía y Victoria Federica

Aunque este cuadro se ha replicado hasta el cansancio, ninguno habría logrado hacerlo con tanto ingenio como este artista contemporáneo, ya que la ha adaptado a esta época usando a los actuales miembros de la familia Borbón.

Juan Antonio retrató en su obra a los miembros de la familia del rey Feipe VI Instagram

“Se me ocurrió hacer un homenaje a la Reina Sofía y a la familia real actual, pintando una interpretación muy personal del espectacular cuadro de las Meninas de Velázquez”, según explicó el mismo Juan Antonio en un post de Instagram.

Si bien esta nueva pintura, bautizada como ‘Las Meninas del Siglo XXI', sigue una estructura similar a la realizada por Velázquez en 1656, sustituye a los personajes originales por el clan Borbón. De hecho, podemos ver a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, vestidos de gala en el espejo; mientras que a la derecha se encuentra Juan Carlos I viendo toda la escena desde la puerta.

Luego, vemos en primer plano a Diego de Velázquez, pintando y haciendo un guiño (como en la obra original); y también podemos apreciar a la infanta Sofía y a la princesa Leonor en una versión infantil. Mientras que a lado de ellas están sus primas Irene Urdangarín y Victoria Federica, esta última con un celular en mano y más mayor que el resto de sus primos.

La obra de ‘Las Meninas del siglo XXI’ se exhibe en Mahely Espacio Creativo Instagram

De lado izquierdo encontramos a la reina Sofía, vestida de azul, sentada y rodeada de sus nietos Juan, Miguel y Pablo Urdangarín, así como de Froilán de Marichalar, además de un perro labrador negro a sus pies, que bien pudiera tratarse de la misma mascota que tienen Leonor y Sofía.

En cuanto a los detalles artísticos, el autor contó a Vanitatis que el proceso para realizar este retrato fue de tres meses, alternando con otros proyectos. Mientras que el cuadro es en acuarela sobre papel en bastidor de madera, de 100x81 cm.

Por último, Romero dio más detalles en su publicación de cómo logró adecuar la pintura usando a los miembros de la familia de Felipe VI. " He realizado un diseño de los personajes con la edad que me venía bien para mi composición, también he diseñado los vestidos con cierto aire de la época”, puntualizó.