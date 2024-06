Conoce el misterioso mensaje oculto del sombrero que utilizó Kate Middleton en su último gran evento

Después de seis meses de haber permanecido fuera del ojo público, la princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció el pasado sábado 15 de junio en el tradicional desfile Trooping the Colour, el cual, como dicta la costumbre británica, tuvo como objeto festejar el cumpleaños del rey Carlos III; y, como no podía ser de otra manera, para la importante cita la royal seleccionó las piezas más glamurosas y misteriosas de su armario, las cuales, a días de haberse llevado a cabo el evento, siguen dando de qué hablar.

El primer detalle del atuendo de Kate Middleton del que se hizo eco en la prensa fue su similitud con el outfit utilizado por la actriz estadounidense Audrey Hepburn, en su famoso filme “My Fair Lady”, estrenado en 1964.

Kate Middleton lanzó una contundente referencia al séptimo arte Getty Images

Por otro lado, hubo quienes destacaron el guiño que Catherine pudo haber lanzado a su fallecida suegra, Lady Di, portando un atuendo adscrito a la misma gala de colores y patrones al que la “Princesa del pueblo” luciò en 1988, durante una de sus apariciones más icónicas en el Royal Ascot.

Una vez más, Kate Middleton lanzó un guiño a su fallecida suegra, Lady Di Getty Images

Sin embargo, en esta ocasión no es ninguna de esas dos referencias a la que haremos alusión, sino más bien a otra que posee un grado más de misterio.

¿Cuál fue el mensaje oculto que lanzó Kate Middleton por medio del sombrero que utilizó en Trooping the Colour 2024?

El tercer mensaje oculto detrás del atuendo de la princesa de Gales utilizado en Trooping the Colour 2024 tiene que ver con su sombrero firmado por Philip Tracy, el cual no sólo evocó a la imagen de Lady Di en Ascot 1988, sino también un look blanco que utilizó previamente la madre del príncipe William, exactamente en 1985, un día después de haber bailado en la Casa Blanca con John Travolta.

Llamadme mala, pero...



El sombrero de Kate es demasiado parecido a uno que llevó Diana en un viaje oficial a Estados Unidos. Se lo puso en una rueda de prensa el día después de haber bailado con John Travolta (y de haber eclipsado totalmente a Carlos).



¿Casualidad? pic.twitter.com/1hBuNKzNCa — Ana Polo Alonso (@Nanpolo) June 15, 2024

Fue exactamente en una conferencia de prensa donde Diana de Gales osó a utilizar un tocado blanco ladeado para enmarcar su bello y orgulloso rostro, haciendo transcurrido unas pocas horas desde que eclipsó por completo la presencia del entonces príncipe Carlos ante el entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y a su esposa Nancy.

De esta manera, la analogía entre el tocado de Kate con el de Lady Di reside en el hecho de que ambas mujeres se robaron completamente la atención de la prensa en un acto en el que no se supone que ellas deberían de haber sido las protagonistas, sino Carlos III, quien el caso de Middleton era el festejado del desfile.