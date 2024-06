La inesperada súplica de Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, para poder reunirse con sus nietos Archie y Lilibet

Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, ha suplicado de forma desesperada para poder conocer a sus nietos, los príncipes Archie y Lilibet, antes de su cumpleaños número 80 y el cual se celebrará el próximo 18 de julio, de acuerdo con nueva información que ha revelado la prensa británica.

Ha sido el Daily Mail el que ha dado a conocer que Thomas ve muy poco probable que ello pase en el corto plazo. “Nunca he sido de los que celebran cumpleaños, pero sé que la persona de la que más quiero saber, Meghan, no se pondrá en contacto”, según dijo en entrevista al citado medio.

También, el productor de televisión aseguró que pese a su deseo de reunirse con los pequeños royals, le bastaría con una simple instantánea de ellos. “Me encantaría conocer a mis nietos, pero a estas alturas sería feliz con una fotografía”, recalcó.

Recordemos que Thomas no conoce a los vástagos de su hija con el príncipe Harry, y es por ello que hace esta inesperada petición. Además, señaló que jamás pensó estar en una situación de este tipo. “Tienen dos abuelos que quieren verlos, uno de los cuales es el rey de Inglaterra”, enfatizó. “Nunca en mis 80 años pensé que estaría en el mismo barco que el rey”, recalcó.

Por otro lado, el señor Markle también mantiene la esperanza de que tanto Archie como Lilibet pregunten por él cuando crezcan ya que ellos están “llegando a la edad en la que empezarán a hacer preguntas”, por lo que para él eventualmente se darán “cuenta de todas las cosas que se han perdido” debido a sus padres que desean mantenerlos alejados de la corona británica.

Por otro lado, dn una entrevista que ofreció el padre de la duquesa de Sussex a Good Morning Britain el año pasado, declaró que su hija y su yerno no le permiten ver a Lily y Archie y, además, aseguró que no hay motivo alguno para ello.

“Tengo el corazón roto, estoy muy molesto. Esto es un acto cruel hacia un abuelo, negarle ver a sus propios nietos”, recalcó.

“No he hecho nada malo, no hay nada que indique que soy un mal tipo. Soy un padre muy cariñoso y ella lo sabe, no hay excusa para tratarme de esta manera; no hay excusa para tratar a los abuelos de esa manera”, de acuerdo con sus declaraciones en aquella ocasión.

Mientras que todo ello solo evidencia más la mala relación que existe entre padre e hija. Algo que se notó bastante desde la boda de Harry y Meghan, a la cual no fue invitado por haber filtrado información sobre la pareja.

En tanto que el documental que lanzaron los royals en Netflix, la exactriz de Suits contó los motivos que la había llevado a tomar distancia de su padre y su familia paterna.