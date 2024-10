Conoce quién sería el miembro de la Familia Real que sería perjudicado tras las nuevas revelaciones de Bárbara Rey

El pasado 25 de septiembre la Casa Real española volvió a quedar en jaque, luego de que la revista Privé publicó una serie de fotografías en las que se observa al rey emérito Juan Carlos besándose con la actriz y vedette Bárbara Rey. La revelación de tales imágenes habría resultado como una contundente prueba de que los rumores que por años circularon sobre una relación extramarital entre ambos eran ciertos.

Días después de todo el revuelo generado por la revelación de las instantáneas, el escándalo continúa, pues ahora, la misma Bárbara Rey se ha encargado de filtrar una serie de audios en los que se le escucha arremeter en contra de un miembro específico del Palacio de Zarzuela.

Bárbara Rey ha sacado a la luz una serie de audios donde se mencionan a miembros de la Familia Real española Getty Images

“Porque he sido odiada por la reina hasta el tope. Ha utilizado todos los medios que ha tenido a su alcance y a su alrededor para hundirme”, se escucha decir a la ex vedette en uno de los fragmentos publicados por Okdiario. Es decir, con esta información se estaría perjudicando la imagen de Sofía de Grecia, esposa de Juan Carlos I, quien, de acuerdo con los reportes publicados en la prensa durante los últimos días, siempre estuvo enterada del affaire de su marido.

¿Qué más se dice en los audios de Bárbara Rey acerca de la reina Sofía?

“Ha permitido que se me corte el acceso a cualquier tipo de nivel social”, continúa la conversación del audio, haciendo referencia a que la madre de Felipe VI habría movido sus influencias para el relego de Bárbara.

La misma acusación hace la ex vedette en contra del emérito “El rey ha cortado mi libertad. Ha permitido que me corten el trabajo, ha permitido que se me corte el acceso a cualquier tipo de nivel social, a cualquier acto social. “He ido dos o cuatro veces cuando he podido, o cuando he querido, a algún acto de él porque sabía que no tenía más remedio. Pero, por lo demás, me han tenido siempre, continuamente, controlada por todos los costados…”, continúa Rey en su declaración.

La reina emérita Sofía es atacada por la ex amante de su esposo, Bárbara Rey, Casa Real

¿Qué opina la reina Sofía sobre el escándalo de Juan Carlos I y Bárbara Rey?

La experta en realeza Pilar Eyre ha revelado que “la reina Sofía solo siente indiferencia”. La periodista aseguró ante la revista española Lecturas: “Le importa poco lo que diga o haga, esas fotos no le han afectado en absoluto”, aseguró, demostrando que ni siquiera para los más cercanos del emérito ha resultado sorpresivo el nuevo escándalo en el que el ex monarca se encuentra envuelto.

Por ahora, los seguidores de la Casa Real podrían esperar a que la emérita salga en su propia defensa a desmentir los nuevos audios de Bárbara Rey, aunque eso es muy poco probable.