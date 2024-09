Bárbara Rey rompió el silencio tras la publicación de sus fotos con Juan Carlos I y arremetió contra su hijo

El pasado 25 de septiembre la Casa Real española volvió a quedar en jaque, luego de que la prensa holandesa publicara una serie de fotografías en las que se observa al rey emérito Juan Carlos besándose con la actriz y vedette Bárbara Rey. La revelación de tales imágenes habría resultado como una contundente prueba de que los rumores que por años circularon sobre una relación extramarital entre ambos eran ciertos.

Fue la revista Privé la que se dio a la tarea de sacar a la luz las escandalosas instaneas del padre de Felipe VI, dando mucho de qué hablar no solo por el contenido de las capturas, sino también por un curioso detalle: en las fotografías se ve escrito el nombre de Ángel Cristo Jr, quien resulta ser el hijo de la propia Bárbara Rey, lo cual indica que habría sido el el autor de las fotos o bien el responsable de vender el contenido a la prensa.

Las fotos de Barbara Rey y el Rey 💣 pic.twitter.com/cu0mrUJaGE — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) September 25, 2024

Horas después de que estallara el escándalo, la mujer conocida como “la vedette más deseada de España” ha salido públicamente a romper el silencio al respecto, arremetiendo fuertemente contra su vástago.

¿Qué dijo Bárbara Rey sobre sus fotografías besando al rey emérito Juan Carlos?

La actriz acudió al programa ‘Espejo público’ para manifestarse sobre el nuevo escándalo que rodea su nombre. Durante su aparición se mostró realmente dolida por la situación y expresó su malestar en contra de su hijo.

Bárbara Rey y Juan Carlos I están sumidos en un nuevo escándalo Getty Images

“No voy a hablar nada al respecto lo consultaré con mi abogada” dijo la intérprete de “Mi libro de amor” y se dispuso a mostrar su enfado con Ángel Cristo Jr. “No sabía que podía llegar hasta este extremo, qué vergüenza, en fin. No tengo nada que decir... No voy a hablar más se demuestra quién es mi hijo, cómo es y cómo ha sido toda la vida, hasta aquí. Gracias” aseguró y, en la revista Vanitatis dejó claro que su hijo no es el autor de las fotos. “Quiero dejar claro que él nunca hizo esas fotos. Nunca imaginé que fuera a hacerlas públicas y, peor aún, que fuera a hacer uso de ellas”, sentenció Rey

Respecto al contexto en el que salieron a la luz las fuertes imágenes, cabe recordar que hace unos meses, el hijo de Bárbara confesó que su madre lo obligó, cuando tenía 13 años, a hacer material delicado de sus encuentros con Don Juan Carlos. Tras estas declaraciones, la propia Rey confesó ante Susanna Griso, muy preocupada, que su progenie le había robado una caja llena de diapositivas.