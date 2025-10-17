Corte de “pelo princesa” el look que Kate Middleton lleva este otoño 2025

Kate Middleton es una de las royals más admiradas por su estilo único y lleno de elegancia, desde su incursión en la realeza británica , la princesa de Gales ha creado una imagen dulce pero moderna, que refleja en cada uno de sus cambios de looks.

Tras un verano donde había apostado por lucir una melena rubia, Kate ha decidido renovar su imagen este otoño con el corte de pelo que es tendencia entre las royals, y que ella misma ha inspirado, el corte de pelo princesa.

Kate Middleton apuesta por el corte de pelo princesa en otoño

En los últimos eventos reales a los que ha asistido, la princesa de Gales ha mostrado una melena larga y saludable en un tono castaño claro muy favorecedor para mantener su imagen moderna y rejuvenecida, y al mismo tiempo atemporal.

El “pelo princesa” se caracteriza por melenas largas XL que reflejan juventud, naturalidad y elegancia discreta, que suele llevarse en suaves ondas, un estilo que fue inspirado en la misma princesa de Gales y que han adoptado otros miembros de la realeza como la princesa Leonor o Amalia de Holanda.

Estilistas expertos, aseguran que el pelo princesa se ha vuelto tan popular entre las royals jóvenes porque les permite proyectar una imagen moderna y al mismo tiempo madura, además de que es el mejor momento para presumir su melena larga y sana.

Kate Middleton luce corte de pelo princesa para el otoño Pool/WireImage

¿Por qué el corte de pelo princesa de Kate Middleton es ideal para rejuvenecer después de los 40?

Entre las razones por las que el corte de pelo que presumió la princesa de Gales es uno de los mejores aliados para verte más joven después de los 40, está la distribución estratégica que tiene en todo el rostro. Esto consigue que en la parte frontal, caiga con ligereza sobre las facciones y suavice así los signos de la edad más notorios en mujeres maduras.

Además, al ser una melena extra larga, ayuda a enmarcar suavemente la mandíbula y el cuello, disimulando la zona de la papada, además, la elección de Kate de llevarla con raya lateral y ondas definidas aporta un efecto rejuvenecedor, gracias a la luminosidad y movimiento que este peinado proporciona.

