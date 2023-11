¿Cuál es el apodo que Meghan ha dado al príncipe Archie desde que era un bebé?

Dentro de la Familia Real británica no deja de acrecentarse la tradición de llamar a sus miembros por medio de apodos, siendo “Lady Di” y “Lilibet” solo algunos de los ejemplos destacables. Sin embargo, más allá de estos conocidos sobrenombres, existe todo una larga lista que incluye los designios más tiernos para algunos de los royals y otros completamente crueles para los personajes más controversiales, como Camilla Parker, quien solía ser llamada por Diana como ‘el rottweiller’.

Ahora, en plena sucesión generacional, protagonizada por los hijos de William y Harry, se ha revelado que los pequeños royals también ya cuentan con su apodo, siendo ‘Mignonette’ para Charlotte y ‘PG Tips’ para George algunos de los más relevantes.

Aunque, también cabe destacar el curioso nombre de ‘Lou Bug’, que los príncipes de Gales le han otorgado al pequeño Louis, y también el curioso apodo con el que Meghan ha llamado al príncipe Archie desde que era tan sólo un bebé.

Desde sus primeros años de vida, Archie ya cuenta con un peculiar sobrenombre

Meghan ideó el apodo de Archie en un viaje internacional

El hijo mayor de Harry y Meghan Markle, cuyo nombre completo es Archie Harrison Mountbatten-Windsor , ha sido apodado por su misma madre con un designio proveniente de una palabra de Australia, región que la ex protagonista de Suits visitó en 2018, mientras ya se encontraba embarazada del niño que más tarde se convertiría en el príncipe de Sussex.

“Bubba” es el apodo que Meghan le ha otorgado a su hijo varón, una palabra que en Nueva Zelanda y Australia se usa comúnmente para referirse a un bebé.

Archie actualmente tiene 4 años de edad y no ha tenido más apariciones públicas Toby Melville - Pool/Getty Images

Se puede escuchar a la royal californiana llamarle así a su primogénito en un video grabado en diciembre de 2021, durante la visita de los duques de Sussex al arzobispo y activista de derechos humanos Desmond Tutu, la cual ha sido una de las pocas apariciones públicas del infante, en un contexto donde sus padres se encuentran cada vez más alejados del Reino.

Los apodos que Lady Di seleccionó para sus hijos

Por su parte, igualmente en un viaje a Australia, pero realizado en 1984, la princesa Diana decidió que su hijo mayor, William, sería apodado ‘Wombat’, nombre con el que se le sigue llamando al príncipe de Gales, según lo revelado por él mismo en una entrevista dada en 2007.

“Ya no consigo quitármelo de encima. Empezó cuando tenía dos años. Al menos según me han contado, porque no tengo tanta memoria, me lo pusieron en un viaje a Australia que hice con mis padres. El Wombat es un animal local, y por eso empezaron a llamarme así”, relata William.

Mientras que a Harry le fue otorgado el apodo de “Ginger”, evidentemente por su peculiar tono de cabello. Hecho que deja en claro que la imposición de apodos es parte de una tradición generacional.