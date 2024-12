Cuáles fueron los vestidos más icónicos de Lady Di (y que marcaron tendencia en la moda)

Lady Di no solo fue un ícono de la realeza, sino que también se convirtió en un gran referente en la moda gracias a su estilo único e inigualable. A través de sus elecciones de vestuario transmitió mensajes poderosos y se convirtió en una fuente de inspiración que aún perdura.

Por ello es que en esta ocasión recordaremos algunos de sus vestidos más icónicos y que al día de hoy siguen marcando tendencia en la moda.



El vestido de la venganza (1994)

Quizás su look más emblemático es el famoso “vestido de la venganza”, el cuál usó la misma noche en la que el entonces príncipe Carlos confesó públicamente su infidelidad con Camilla Parker. Esta pieza, diseñada por Christina Stambolian, se trata de un minivestido negro con escote Bardot y detalles elegantes que combinó elegantemente con unas medias negras y zapatillas del mismo color.

El vestido de la venganza de Lady Di es una de las piezas más famosas de la moda royal Especial

Para muchos, este vestido simbolizó su poder y resiliencia y, además , con ello Diana demostró que podía desafiar los protocolos de la realeza y redefinir su imagen.



El vestido de tafetán en su boda real (1981)

Diseñado por David y Elizabeth Emanuel, el vestido de novia de Diana de Gales es un hito histórico. Con su amplia cola de 7.6 metros y detalles románticos como encaje y bordados, marcó el inicio de una era de moda nupcial grandiosa y teatral.

Este fue el vestido de novia de Lady Di ARCHIVO VANIDADES

De hecho, este vestido sigue siendo una referencia en bodas de alto perfil. Mientras que muchas novias, dentro y fuera de la realeza, se han inspirado en su diseño para sus vestidos.



El vestido azul de terciopelo en la Casa Blanca (1985)

La princesa Diana baila con John Travolta en el Cross Hall de la Casa Blanca. Getty Images

Diana lució este impresionante vestido de Victor Edelstein durante una cena de gala, donde protagonizó un momento inolvidable al bailar con John Travolta. Este diseño no solo fue glamoroso, sino que también consolidó su imagen como un ícono global de la elegancia.



El vestido lencero de la Met Gala (1996)

Lady Di acudió en una sola ocasión a la Met Gala Especial

En su única aparición en la Met Gala, Lady Di optó por un vestido lencero de John Galliano para Dior. Este diseño de seda y encaje estableció un precedente en la moda al popularizar la tendencia de llevar lencería como vestimenta de gala. Diana demostró su capacidad para reinventarse tras su separación.



El traje rosa con sombrero a juego en Australia (1983)

Durante su visita oficial a Australia, Diana lució un conjunto rosa pastel con sombrero a juego diseñado por Catherine Walker. Este atuendo transmitió un aire de sofisticación y feminidad, mostrando su maestría para representar a la monarquía con estilo.

Con estos looks no queda dudas de que Lady Di transformó la moda real, desafiando tradiciones y aportando un enfoque más moderno y personal a sus atuendos. Desde vestidos de gala hasta trajes casuales, su estilo sigue siendo relevante en el mundo de la moda. Diana no solo vestía ropa; transmitía historias y emociones que aún resuenan en la actualidad.