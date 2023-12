Cuáles han sido los principales escándalos protagonizados por la reina Letizia de España

Ninguna plebeya que se haya incorporado a la monarquía ha enfrentado un camino sencillo, pero la experiencia se puede tornar caótica si no hace lo propio para ganarse el respeto y el afecto de sus súbditos. La reina consorte de España lo sabe bien; desde 2014, letizia y los rumores de su ruptura matrimonial con el rey Felipe VI cada vez resultan más frecuentes.

Con 51 años cumplidos, y 19 años como miembro de la familia real, Letizia es la menos querida entre su círculo cercano, y los españoles no le perdonan sus desplantes; según el diario El País, no han sido capaces de superar el conflicto familiar que protagonizó en la Pascua de 2018 en la Catedral de Palma de Mallorca, cuando impidió a la reina emérita Sofía fotografiarse con sus nietas. Y la molestia va más allá, pues su comportamiento, dicen vulnera los principios y la imagen que los, miembros de la Corona deben transmitir.

En 2018, la madre de Felipe VI quiso fotografiarse con sus dos nietas y Letizia obstaculizó la toma. Archivo

¿Cuál es la personalidad de la reina Letizia?

Quienes conocen bien a Letizia Ortiz, la definen como una mujer estructurada, amante del orden y perfeccionista, además de ser simpática y proveer de una compañía agradable; al menos es la impresión de su gran amiga Inma Aguilar, también periodista de formación; sin embargo, cuando Aguilar fue entrevistada por La Vanguardia, aseguró que al darse a conocer el compromiso entre el entonces príncipe Felipe y Letizia, el mundo empezó a cuestionar su origen, educación y desconocimiento sobre protocolo real.

Asimismo, al interior de la corte se convirtió en la víctima perfecta; sus cuñadas Elena y Cristina no se cansaron de ignorarla, al igual que el rey Juan Carlos I y su cuñado Iñaki, quien hizo de ella una broma continua enfatizando su ascendencia, según relata la experta en realeza Pilar Eyre en una entrevista concedida a Vanitatis, donde reveló que la única manera en que los reyes accedieron a la boda de su hijo con la periodista Letizia Ortiz Rocasolano, fue cuando él amenazó con renunciar a su título.

Entonces el panorama cambió y pronto se reveló una Letizia empoderada, que no se ha detenido para dejar claro que jamás volverá a ser humillada. De ella se destaca su carácter fuerte y falta de modales, lo cual, en realidad, asegura el biógrafo Jaime PeñafielJaime Peñafiel, nunca ocultó: “El día en el que se anunció su compromiso matrimonial, ya había mandado callar a Felipe y no ha cambiado un ápice desde entonces. Es su carácter, que está fenomenal, pero se olvida de que ella es la consorte. No son el rey y la reina: es el rey y su consorte”.

La mayoría de los detractores de Letizia ahora son las “ovejas negras” de la familia real española Archivo

La reina Letizia, ¿es vengativa?

Quienes pensaban que era una enemiga pequeña, es porque no imaginaban sus alcances; de hecho, pocos creían que algún día Letizia Ortiz se convertiría en soberana porque la monarquía cada vez le sienta menos bien a los españoles y consideran que es un enorme gasto y es innecesaria, pero no solo lo logró, sino que ha ejercido todo el poder del que hoy día goza. La mayoría de sus detractores, ahora son las “ovejas negras” de la casa real.



Letizia parece pertenecer a un grupo que piensa que la venganza se sirve fría, y quien no esté seguro de ello que recuerde a su primo y exconfidente David Rocasolano, el mismo que publicó el libro Adiós, princesa, en el que revela intimidades de la esposa de Felipe VI, entre ellas, que habría abortado poco antes de casarse con él, con pruebas incluidas.

A pesar de su acercamiento con el pueblo español, Letizia tiene una popularidad baja.

En su momento, solo algunas librerías evitaron vender el título y en apariencia la reina no tomó represalias. Parecía que el suceso había quedado en el olvido hasta que a principios de 2019, David Rocasolano fue sentenciado a un año y medio de prisión, perdió su permiso para ejercer como abogado durante los próximos dos años y se hizo acreedor a una multa que asciende a más de 34 mil euros.

Sin embargo, no se puede culpar del todo a doña Letizia, sino a la familia de la fallecida cantante Rocío Dúrcal (de quien David era abogado), pues según argumenta la Audiencia Provincial en la sentencia, filtró información sobre Junior, viudo de Dúrcal, a la periodista de la prensa rosa María Patiño, de la cadena televisiva Telecinco. Y aunque en apariencia el nombre de la reina no salta a la vista, Peñafiel asegura que detrás de ello se encuentra la monarca.

Su soberbia y desplantes han provocado la falta de empatía de los españoles. Archivo

¿Cuáles han sido los principales escándalos de la reina Letizia?

La actual reina consorte de España rompió con muchas tradiciones de la familia real española, es de origen plebeyo, estuvo casada por un año y, según las declaraciones de su impertinente primo, hasta habría abortado.

En 2008

Durante una conferencia de prensa, le hizo un comentario a su esposo y como Felipe no la escuchó, le reclamó enfrente de todos: “Hijo, hoy estás sordo, la verdad”.

En 2011

Años después, en una ceremonia en Galicia, dio muestra de sus malos modales al desesperarse cuando el príncipe saludó a los asistentes; esta vez sus palabras fueron: “Si te paras con cualquiera no vas a terminar nunca”.

En 2013

El famoso “jódete” que le dedicó a su pareja en 2013 en un evento oficial, ha sido uno de sus traspiés más famosos. En diciembre de 2013 Felipe y Letizia visitaron Madrid y fueron vistos mientras ella discutía airadamente con él; el rey nunca perdió el estilo.

En 2018

La tensión entre la reina emérita y la reina consorte al inicio de la misa de Pascua, en Palma, ha sido una de las que más puntos de popularidad le ha restado. Un incómodo momento que no pasó desapercibido por la prensa, quienes captaron cada instante.

En 2023

Justo cuando la elevada popularidad de la princesa Leonor iluminaba a la de su madre, un escándalo lo transformó todo. Las revelaciones de empresario español Jaime del Burgo sobre una presunta relación extramarital, con imágenes incluidas, ha causado estragos en la imagen de Letizia Ortiz.

La relación se torna aún más escandalosa al saber que del Burgo estuvo casado con Telma Ortiz, ¡la hermana de la reina Letizia!



Pese a ser una reina del pueblo, lo cierto es que Letizia no es completamente amada por “su” pueblo. Por años, la prensa internacional ha comentado que “el divorcio de los reyes de España es inminente”, ¿será éste el “pretexto” que la casa real estaba buscando?