¿Cuáles son los planes del príncipe Harry y Meghan Markle tras su gira por Nigeria? Esto se sabe

Tras la reciente visita del príncipe Harry y Meghan Markle a Nigeria, los duques ya han regresado a su residencia en Estados Unidos para descansar de este viaje. Sin embargo, ya han revelado a la prensa estadounidense cuál será el siguiente paso que darán próximamente.

En entrevista para People, los Sussex han contado los planes que tienen en mente para el futuro inmediato, los cuales tienen que ver con sus organizaciones y las causas a las que apoyan por medio de estas.

Harry y Meghan planean más viajes en el futuro

Mientras ambos royals asistían sus compromisos en el país africano, el citado medio tuvo la oportunidad de conversar con ellos y revelaron que tienen planeado hacer más viajes, ya que consideran esencial conocer de cerca a los involucrados en sus proyectos y causas.

El príncipe Harry y Meghan Markle planean hacer más viajes como el que realizaron en Nigeria Getty Images

“No se puede hacer mucho desde casa y a través de Zoom, así que estamos deseando viajar más porque el trabajo importa. Ya sea la fundación Archewell, Invictus o cualquiera de nuestras otras causas, siempre habrá motivos para conocer a las personas que están en el corazón de nuestro trabajo”, según lo que dijo Harry.

También, tanto el pelirrojo royal como para su esposa, consideran muy importante reunirse “directamente con la gente”, apoyando sus causas “y escuchando, con el fin de aportar soluciones, apoyo y cambios positivos”.

Mientras que estas declaraciones del príncipe también nos adelantan que los duques no piensan quedarse fuera del foco público y que, por el contrario, estarán muy presentes en los futuros titulares de la prensa.

La fundación de los duques de Sussex es declarada morosa

La fundación de Harry y Meghan fue acusada de ser morosa Getty Images

Por otra parte, el regreso de Harry y Meghan a Estados Unidos se da en medio de la polémica que enfrenta su fundación Archewell, la cual fue acusada de ser morosa tras no presentar sus informes anuales y tarifas de renovación al Registro de Organizaciones Benéficas y de Recaudación de Fondos de California.

Sin embargo, fuentes cercanas a la organización aseguran que en realidad se trata de un problema administrativo, ya que la pareja sí habría cumplido con todos los trámites y pagos.

El conflicto se deriva, según The New York Post, en que el registro no recibió el pago correspondiente, ya que en California es muy común que se envíe el cheque por correo postal para hacer pagos de recibos y tasas, por lo que aseguran que este se habría perdido. Aunque ya se ha enviado un nuevo talonario, por lo que se espera que la situación se arregle pronto.