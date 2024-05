Un nuevo revés para el príncipe Harry y Meghan Markle: ¿de qué se acusa a su fundación?

Tras la idílica (y casi real) gira que realizaron el príncipe Harry y Meghan Markle por Nigeria este pasado fin de semana, ahora la polémica los azota de nuevo tras darse a conocer que su fundación Archewell fue declarada como morosa, de acuerdo con la información que ha filtrado la prensa estadounidense.

Fue el pasado 3 de mayo cuando el Registro de Organizaciones Benéficas y de Recaudación de Fondos de California emitió un aviso a la organización de los duques en el que se les notificaba que no habían presentado sus informes anuales y tarifas de renovación a tiempo. Aunque la noticia ha trascendido hasta ahora gracias a People.

La fundación de Harry y Meghan fue incluida en la lista de morosos del Registro de Organizaciones Benéficas y de Recaudación de Fondos de California Getty Images

Mientras que el fiscal general del estado de California, Rob Bonta, señaló a través de un comunicado que “una organización que figure como morosa no está al corriente de sus obligaciones y no puede llevar a cabo acciones para las que se requiere registro, incluida la solicitud o el desembolso de fondos benéficos”.

Por lo que la fundación de los Sussex ha tenido que paralizar todas sus actividades y tampoco podrá gestionar ningún gasto o pago hasta que se ponga al corriente con sus adeudos.

¿Qué respondieron Harry y Meghan sobre el problema de su fundación?

Respecto a esta situación, fuentes cercanas a la fundación aseguran que en realidad se trata de un problema administrativo a causa de un error, ya que la pareja sí habría cumplido con todos los trámites y pagos correspondientes.

Fuentes cercanas a la fundación de Harry y Meghan dice que en realidad se trata de un problema administrativo Getty Images

Según The New York Post, la organización de Harry y Meghan sí habría presentado toda la documentación requerida y que el problema proviene de que el registro no recibió el pago correspondiente, ya que en California es muy común que se envíe el cheque por correo postal al momento de hacer pagos de recibos y tasas, por lo que aseguran que este se habría perdido cuando los royals lo enviaron.

Además, la misma publicación señala que al momento de recibir el acuse que los señalaba como morosos, la fundación de la exactriz de Suits y de su marido procedieron a enviar un nuevo talonario, por la misma vía, para hacer el pago correspondiente. Por lo que esperan que esto se refleje en los siguientes siete días hábiles de haber recibido dicho aviso.

Los duques de Sussex esperan que pronto se regularice la situación legal de su fundación Getty Images

Por otra parte, en caso de que la situación no se arregle, Archewell podría ser acreedora a una sanción o incluso, su registro podría ser suspendido o revocado. Aunque la pareja todavía está a tiempo de arreglar este problema legal para que no pase a mayores.