De Letizia Ortiz a Kate Middleton: estos son los países latinoamericanos donde vivieron las royals

A pesar de que actualmente la vida de las royals se desarrolla principalmente en Europa, no siempre ha sido así para varias de ellas, ya que en el pasado algunas tuvieron periodos de estancia en el extranjero, específicamente en Latinoamérica, una parte del mundo de la cual pudieron aprender sobre otras culturas. ¡Conoce sus casos!

Letizia Ortiz vivió en México

Pocas personas saben que como parte de su camino profesional, Letizia Ortiz, reina consorte de España, cuenta con una estancia en Jalisco, México, lugar en el que se desenvolvió felizmente como una civil más.

La esposa de Felipe VI llegó a Jalisco en 1995, cuando solo tenía 23 años de edad, para estudiar un posgrado en la Universidad de Guadalajara, después de haber obtenido su título en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Letizia Ortiz tiene un curioso pasado en México Especial

Al llegar a Jalisco, región ubicada al oeste de México, Letizia Ortiz obtuvo un empleo casi de manera inmediata en el periódico Siglo 21-conocido hoy en día como Público-, medio en el que se desempeñó como reportera del suplemento Tentaciones, donde cabe destacar que también conoció a una de sus mejores amigas, Sara Cuéllar, quien cubría la sección cultural del mismo medio.

“Letizia acostumbraba a viajar en transporte público, que era una chica muy bailadora a la que le encantaba la salsa, comer en una fonda que estaba a la vuelta de las oficinas del periódico, pasar largas horas en el Bar Barbanegra e ir de compras al mercado de Guadalajara”, cuenta Cuellar en una entrevista para la revista Quién.

“Cuando llegó a México contaba con 23 años y tenía muy claro su sueño en la vida: triunfar como periodista. Quería viajar y pensaba vivir un año en Australia, aunque América Latina le llamaba mucho la atención, sobre todo por los contrastes entre la riqueza y la pobreza. Se peleaba con el sistema”, añadió su entrañable amiga, describiendo a su amiga como “aguerrida”.

Máxima de Holanda se crió en Argentina

Por las venas de la reina consorte de los Países Bajos corre sangre latinoamericana. Máxima nació en Buenos Aires, Argentina el 17 de mayo de 1971.

Máxima de Holanda es de nacionalidad argentina

Máxima es hija de María del Carmen Cerruti y Jorge Zorreguieta, quien llegó a desempeñarse como secretario de Agricultura y Ganadería durante la dictadura argentina, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.

La esposa del rey Guillermo Alejandro completó la mayoría de su educación en Argentina y vivió todo el tiempo en un departamento del barrio de Recoleta.

Kate Middleton tuvo un periodo de estancia en Chile

Kate Middleton, princesa de Gales y futura reina de Inglaterra participó en una expedición a Patagonia, Chile, en 2001, durante su año sabático. Ahí pudo reconectar con la naturaleza y ayudó a los científicos británicos y chilenos a analizar la vida marina.

La expedición duró 10 semanas y Malcolm Sutherland fue el líder de la expedición.

Cuando era joven Kate Middleton vivió en Chile Getty Images

Meghan Markle aprendió español en Argentina

Recientemente, la duquesa de Sussex recordó en su nuevo programa de Netflix,“With Love, Meghan”, que hace más de 20 años tuvo un periodo de estancia en Argentina, país de Latinoamérica donde pudo aprender un poco de español.

Meghan Markle recordó en su show que vivió en Argentina Netflix

“Recuerdo que cuando conocí el mate -que es un té tradicional de Sudamérica- me dijeron que si no eras local y no lo habías probado, iba a saber como cordel. No se equivocaron, pero luego pude desarrollar un gusto por él”, expresó la duquesa en la serie.

Según reveló Meghan anteriormente, pasó entre dos y tres meses en Buenos Aires como becaria en la Embajada de los Estados Unidos.