De sapo a príncipe (y viceversa), cómo han cambiado los miembros más guapos de la realeza

Como el simpático anfibio de La princesa y el sapo (2009), algunos royals se transforman en apuestos príncipes (y futuros reyes), no por el efecto de un beso, pero sí por el paso del tiempo. Desgraciadamente a algunos le sucede el efecto contrario y, de ser unos jóvenes guapísimos, el calendario les cobra factura, aunque hay que aclarar que algunos de ellos no pierden su encanto.

También hay royals que desde niños han sido lindos y los años no han hecho más que reafirmarlo. ¿Estás lista para conocerlos?

Actualemente, Carlos Felipe es considerado uno de los príncipes más guapos de la realeza de Europa. Getty Images

Carlos Felipe de Suecia

Hay imágenes que nos muestran que no era feo de joven, pero como cualqwuier ser humano, la adolescencia no fue su mejor momento. Carlos Felipe pasó por un periodo complicado con su físico de juventud en el que su nariz no le ayudaba, o como en esta foto de 2000, en la que no es el príncipe Carl Philip Edmund Bertil Bernadotte que nos encanta. Lo que es cierto es que la barba fue determinante para que hoy, a los 44 años, esté en su mejor momento.

A sus 39 años, el príncipe Harry, duque de Sussex, conserva su atractivo carisma. Getty Images/Dior

Harry de Inglaterra

La adolescencia del príncipe Harry fue difícil no sólo en lo personal, sino también en su aspecto: era el hermano simpático del galán William. Con el tiempo, maduró emocional y físicamente, se volvió el soltero de oro de la realeza y, cuando se dejó la barba, el pelirrojo de 39 años acabó de conquistarnos (aunque, a la larga, sigue envuelto en escándalos).

Christián de Hannover es el segundo hijo de Ernesto de Hannover y de su primera esposa, Chantal Hochuli. Getty Images

Christian de Hannover

A los 20 años era desgarbado y algo teto, pero hoy, a los 38, el hijo menor de Ernesto de Hannover es un atractivo rubio y el guapo de esta antigua familia.El príncipe Christian de Hannover trabaja en una inmobiliaria y no es fiestero, prefiere estar con su esposa e hijos, ¿a poco no te gustó más?

Felipe de Borbón y Grecia, es el tercer hijo de Juan Carlos y Doña Sofía, reyes eméritos. Getty Images/Casa Real España

Felipe de España

A diferencia de Harry o Carlos Felipe, el rey de España no tuvo que dejarse la barba para mejorar, ha sido bello desde siempre, con y sin ella. Si a eso agregamos que el actual rey Felipe VI de España es buen papá y esposo, no nos queda más que decir que, a sus 55 años, es como los buenos vinos, entre más añejo, mejor.

William, príncipe de Gales es el heredero de la Corona británica y de los otros reinos de la Mancomunidad de Naciones desde 2022. Getty Images/AFP

William de Inglaterra

La calvicie detuvo la carrera del hijo mayor de Diana como el royal más guapo en décadas, aunque este año fue nombrado el hombre calvo más guapo. Pero su encanto no cesa y es el mejor príncipe de Reino Unido, no sólo porque los demás son impresentables, sino porque a sus 41 años el príncipe William es buen papá, trabajador; el combo se completa con una promesa: en algún momento será rey.

En esta ocasión no hablamos de los príncipes y reyes que terminaron actuando como sapos, sólo hablamos de cómo el paso del tiempo termina por ser ese beso de cuento, que ha ayudado a mejorar la apariencia de los royals europeos.