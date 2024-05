Descubre cuál es la relevante decisión que el príncipe William y Kate Middleton tendrán que tomar para sus hijos

Después de un par de meses de relativa paz, las cosas comienzan a complicarse de nuevo para la Familia Real británica, debido a que se acercan fechas relevantes en la agenda del Reino Unido, siendo el festival Trooping the Colour una de las efemérides más importantes próximas a celebrar.

Sin embargo, si bien en años anteriores, la llegada de tal gran evento resultaba toda una dicha tanto para los royals como para la población, este 2024 las cosas han cambiado, ya que no se tiene certeza de quiénes son los representantes de la Casa Real que podrán darse cita en la próxima edición de este icónico festival, el cual ya se ha anunciado que tendrá lugar el 8 de junio.

Trooping the Colour es una de las festividades más importantes del Reino Unido Getty

Kate Middleton no acudirá este año al festival Trooping the Colour

El mes de marzo pasado, cuando imperaban en redes sociales los rumores acerca de la supuesta desaparición de Kate Middleton, comenzó a correr el rumor de que la princesa de Gales no reaparecería después de la Pascua, tal y como se había previsto por parte del reino, cuando se anunció que la royal había sido sometida a una “cirugía abdominal” a mediados del mes de enero.

En cambio, la información empezó a apuntar a que no sería hasta el festival Trooping the Colour cuando el mundo volviera a ver a Kate Middleton. Sin embargo, al día de hoy esa teoría ya ha sido descartada, debido a que, el pasado 30 de mayo, el Palacio de Kensington confirmó que este año el evento no contará con la presencia de la esposa del príncipe de Gales, debido a que aún se encuentra convaleciente.

La princesa de Gales no asistirá este año al Trooping the Colour debido a que se encuentra recuperándose del cáncer Kensington Royal

Ante tal información, el diario británico The Daily Beast ha supuesto que el resto de 2024 no volveremos a ver a Kate Middleton en público.

Kate Middleton y el principe William deberán decidir si George, Charlotte y Louis acudirán al festival Trooping the Colour

De acuerdo a lo relatado por el corresponsal real Cameron Walker y el editor digital real Svar Nanan-Sen, durante el segundo episodio del podcast “The Royal Record” de GB News, los príncipes de Gales estaban debatiéndose entre si es o no pertinente la asistencia de sus hijos al Trooping the Colour.

Este año podríamos ver sin Kate Middleton a los pequeños George, Charlotte y Louis Getty Images

Walker opinó que es probable que “veamos a los niños reales este año”, basándose en la reciente aparición del príncipe George con su padre en la reciente final de la FA Cup, aunque igualmente contempla la posibilidad de que el gran evento sea “demasiado para los niños”, algo que, según él, no sería mal visto por los británicos, quienes comprenden que estos últimos meses han sido muy complicados para todos los miembros de la Familia Real británica.