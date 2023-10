Este es el singular apodo con el que el príncipe George y sus hermanos llaman a la esposa del Rey Carlos III

Dentro de la realeza británica es muy común que entre sus propios miembros se pongan motes y es por ello que ha surgido un supuesto apodo que el príncipe George y sus hermanos usarían para referirse a Camilla Parker, la esposa de su abuelo Carlos, el cual resulta bastante curioso y peculiar.

Como ya lo adelantábamos, los Windsor suelen utilizar sombrenombres para hablarse entre ellos y, si bien algunos pueden ser tiernos y lindos, otros pudieran no serlo tanto.

El curioso apodo de George y sus hermanos a Camilla Parker

Aunque en el pasado a Camilla se le adjudicaron varios motes negativos y ofensivos —debido a la polémica relación con el entonces Príncipe Carlos, cuando él estaba todavía con Lady Di y ella también estaba casada— eso ha quedado atrás y al parecer los hijos de Kate y William usan un alias muy singular y cariñoso para la reina consorte de Inglaterra.

De acuerdo con una entrevista de hace tiempo, Camila Parker habría dicho que sus nietos le dicen ‘Gaga’, algo a lo que ella vio como ‘dulce’ y ‘gracioso’.

El príncipe George y sus hermanos Louis y Charlotte Getty Images

“Mis nietos me llaman ‘Gaga’, no sé si es porque creen que lo soy”, a lo que añadió “es gracioso pero muy dulce”, dejando entrever que era algo que no le molesta en lo absoluto y que sí encuentra divertido. También, aclaró y bromeó en esa ocasión que aunque “para ellos soy Gaga: nada que ver con la cantante”.

Si bien no se sabe con certeza el origen de este mote en particular, lo que sí es que en inglés se usa la palabra ‘gran ma'—que significa “abuela” en español— y tal vez el apodo pudiera darse a partir de una mala pronunciación de esa palabra. Por ejemplo, George no podía decirla correctamente, por lo que llamaba ‘Gan Gan’ a la reina Isabel II y, probablemente de ahí tomarían que Camilla fuera automáticamente “Gaga”.

Sin embargo, en aquella entrevista Camilla jamás aclaró el motivo u origen de este apodo tan curioso.

¿Cuál es el apodo del príncipe George?

De acuerdo con una publicación del diario The sun, una mujer que quiso mantenerse en el anonimato habría escuchado el apodo del pequeño George.

Según The Sun, el príncipe George se llamó así mismo como ‘Archie’ MILLIE PILKINGTON/KENSINGTON PALACE VIA GETTY IMAGES

Ahí contó que George se habría acercado para acariciar a su perro y le preguntó como se llamaba, “aunque obviamente ya sabía la respuesta. Para mi sorpresa, me respondió con una gran sonrisa: ‘Mi nombre es Archie’. No sé por qué se refirió a sí mismo como Archie, en ocasiones a los pequeños les gusta jugar con sus identidades y me pareció adorable”, relató.