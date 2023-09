El supuesto y cruel apodo que Camilla Parker usó para referirse a Meghan Markle

Poco se sabe cómo se llevan algunos miembros de la realeza, como Camilla Parker y Meghan Markle. Sin embargo, hay quienes apuntan que desde que inició la relación de su hijastro Harry con la ex actriz, a la reina consorte no le habría caído nada bien, hasta el grado de referirse a ella con un singular y cruel apodo.

Si bien, su relación nunca ha sido la más empática, lo que si ha trascendido es que a raíz de que los Duques de Sussex se alejaron de la Familia Real en 2020, Camilla le habría apodado a Meghan como ‘la descarada’ por estas acciones.

Meghan Markle, ‘la descarada’

De acuerdo con el libro Rebel Prince: ThePower, Passion and Distances Of Prince Charles, del escritor Tom Bower, este apodo hace referencia a las actitudes de Meghan y el príncipe Harry tras el famoso Megxit.

En este sentido, algunos expertos en la realeza consideran que la reina consorte utiliza este término de ‘la descarada’ para describir a una mujer audaz, coqueta e intrigante. Ya que recordemos que Harry cambió bastante desde que Markle llegó a su vida y hasta desafió a la Corona británica.

Al parecer, desde que Camila Parker conoció a Meghan Markle, no le habría caído bien el hecho de que fuera actriz Karwai Tang/WireImage (Getty Images)

Según el autor, de este libro, desde que se conocieron, a Camilla Parker no le agradaba nada la idea de que Meghan fuera actriz, y no solo eso, si no que además la esposa de Carlos III habría hecho comentarios racistas por su color de piel.

El mismo escritor también aseguró que en la relación entre la Duquesa de Sussex y la reina Camilla, siempre ha existido una gran tensión.

Aunque se desconoce realmente cómo se llevan, lo que sí pudo notarse durante el funeral de la reina Isabel II del año pasado fue que, si bien se les vio juntas, en ningún momento fueron siendo cercanas o unidas una con la otra.