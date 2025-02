El caso de Marius Borg podría complicarse tras la aparición de nuevos videos comprometedores

El caso de Marius Borg Høiby, el hijo mayor de la princesa Mette-Marit, podría complicarse más con la aparición de unos nuevos videos. Este nuevo material ha generado gran controversia en los medios noruegos y han puesto a la Familia Real en una posición delicada.

Recordemos que Borg arrastra la polémica desde agosto del año pasado, tras se arrestado por agredir a su pareja. Desde entonces, otras mujeres han salido a acusarlo de maltrato y hasta de violación. Mientras que a esta lista de acusaciones se les suma un nuevo nombre: Linni Meister.

Los nuevos videos de Marius Borg en los que aparece Linni Meister

Según las investigaciones, en uno de los videos filtrados estaría involucrada la modelo y presentadora noruega Linni Meister, de 39 años. De acuerdo con el medio noruego Dagbladet, y que recoge Bunte, el material audiovisual se encontraba almacenado en un dispositivo digital protegido con contraseña que pertenecería a Marius. En tanto que dichas imágenes habrían sido obtenidas tras una intervención policial.

En los videos que se encontraron en un dispositivo de Marius Borg aparece la modelo Linni Meister @meisterlinni

El abogado de Linni Meister, Johan Christian Elden, declaró que su clienta nunca dio consentimiento para ser grabada y que desconocía la existencia de estas imágenes hasta que la policía se las mostró. “La situación es muy difícil para ella”, afirmó Elden en un comunicado para el medio VG.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de este asunto es que, hasta antes de que la policía le presentara a Meister estas imágenes, ella se había expresado positivamente del joven en los interrogatorios. No obstante, Linni se habría dado cuenta del abuso de Borg hasta cuando vio las pruebas, según contó ella misma en una entrevista a Se Og Hør.

¿Qué dice Marius Borg sobre el hallazgo de estos nuevos videos?

Por su parte, Marius no ha emitido ninguna declaración oficial sobre la filtración de estos videos ni sobre su presunta implicación en el caso. En tanto que su abogado, Oyvind Bratlien, ha manifestado que no ha recibido documentación oficial por parte de la policía y que, por lo tanto, no puede comentar sobre los hechos.

Marius Borg no se ha pronunciado sobre estos nuevos videos encontrados por la policía Instagram @marius_borg

Mientras que la Casa Real noruega tampoco ha intervenido públicamente en el caso, manteniendo una postura de silencio absoluto sobre el escándalo que envuelve al hijastro del príncipe Haakon desde hace meses.

Con la aparición de estos nuevos videos comprometedores, las investigaciones podrían tomar un rumbo más serio y llevar a consecuencias legales para el hijastro del príncipe Haakon. Aunque la policía noruega aún no ha confirmado si procederá con cargos formales, el impacto mediático del caso sigue creciendo.

A medida que avanzan las investigaciones, la situación de Marius Borg seguirán siendo un tema de interés tanto en Noruega como en el resto del mundo. Por ahora, el caso sigue abierto y el silencio del implicado solo alimenta más interrogantes sobre su futuro legal.