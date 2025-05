El contundente motivo por el que comparan a Brooklyn Beckham y a su esposa con el príncipe Harry y Meghan Markle

En los últimos días, expertos en realeza y la farándula han advertido que Brooklyn Beckham y Nicola Peltz estarían repitiendo un patrón muy similar al del príncipe Harry y Meghan Markle cuando se separaron de la Familia Real Británica, en 2020.

Esta nueva comparación surge a raíz del drama familiar que rodea a los Beckham, pues recordemos que el hijo mayor de David y Victoria Beckham ha estado distanciado de sus padres y sus hermanos. Incluso, Brooklyn y su esposa no asistieron a los festejos por el 50 cumpleaños del exfutbolista.

¿Por qué comparan a Brooklyn Beckham y Nicola Peltz con Harry y Meghan?

De ahí que la experta en realeza y editora en jefe de Majesty Magazine, Ingrid Seward, explicara las similitudes y paralelismos de ambas parejas y cómo, en ambos casos, sus esposos decidieron apoyar a sus mujeres.

“Es fascinante que Brooklyn, el primogénito de los Beckham, haya tomado partido por su esposa contra su familia. En cierto modo, estamos viendo un reflejo de Harry, que aunque no fue el primer hijo, también se posicionó al lado de Meghan frente a los suyos”, dijo Seward a The Sun.

Hace unos días trascendió que Brooklyn Beckham y su esposa asistieron a una cena en la mansión de Harry y Meghan, en California Especial

Pero la cosa no queda ahí. De acuerdo con fuentes cercanas al entorno Sussex, Harry y Meghan habrían coincidido recientemente con Brooklyn y Nicola en una cena. Según el periódico The Sun, esta reunión tuvo lugar en la residencia de Montecito de los Sussex.

Para Jack Royston, corresponsal real de Newsweek, este acercamiento no está exento de riesgos. “Brooklyn necesita tener cuidado, porque la familia es muy importante. Todavía no la ha perdido, pero podría hacerlo”, advirtió, sugiriendo que tomar consejo de quienes aún no han resuelto sus propios conflictos familiares, como los Sussex, podría ser un movimiento delicado.

Eso sin tomar en cuenta que tanto Meghan como Nicola han sido vistas por los medios británicos como las esposas catalizadoras de una ruptura familiar. Lo que hace que tengan más cosas en común.

Los rumores aseguran que el conflicto se habría originado por un desacuerdo entre Victoria Beckham y Nicola Peltz por el vestido de novia Archivo

El distanciamiento de Brooklyn Beckham con su familia

Por otro lado, un reporte de Mail Online citó a personas cercanas a los Beckham que aseguran que el joven está siendo “controlado” por Nicola, al punto de que ya hay quienes lo llaman “el rehén”. Un apodo que reflejaría la creciente preocupación por su aparente aislamiento de su familia.

Por ello es que las comparaciones con Harry y Meghan no han dejado de crecer, ya que ellos también se han mantenido distanciados de la familia Windsor desde su salida oficial de la realeza.

Así, mientras Brooklyn y su mujer siguen construyendo su historia de amor bajo los reflectores, las comparaciones con los duques se vuelven más insistentes y peligrosamente precisas, al grado de que la prensa ha bautizado este drama como el ‘Beckxit’, una versión remasterizada del Megxit.